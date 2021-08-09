表演、球場、會議室 竹蓮國小多功能活動中心明年完工

新竹市竹蓮國小建校至今已67年，學生活動中心早因耐震係數不足而拆除，師生各項活動只能戶外在水泥地或柏油進行，市府向中央爭取超過8000萬元經費打造兩層樓的竹蓮國小「多功能活動中心」，於今天開工，內含嶄新球場、「雙功能舞台」可變身表演場地、大型會議室或比賽看台，另利用多功能活動中心風雨走廊，設計出可遮風避雨的家長等候接送區，預計明年底完工，之後將開放給社區居民使用。

建築師林柏陽說，這次工程將突破以往室內活動中心的封閉樣貌，改以穿透設計，大量引入自然光，讓整體空間更加通風。另設計「雙功能舞台」，利用活動中心兩層樓的空間，由高而低設計出階梯座椅、舞台、席地而坐區域，既可作為表演場地、更可成為會議室。

教育處指出，竹蓮國小自學生活動中心拆除後，無論是運動或是辦活動都只能在水泥地或柏油平面上進行，市府歷經多年努力，獲中央補助，以總金費8000萬元新建全新多功能活動中心。

竹蓮國小校長周雯娟說，原本學生活動中心已拆除22年，師生集合、上下學、下雨天活動都因沒有室內大型場地而受限，市府補助學校建置多功能活動中心是師生長期以來的需求，讓竹蓮學生的學習可以免除天候限制，盡情的活動與學習。