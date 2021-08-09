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桃園第5輪莫德納預約逾87% 36社區接種站8/12施打

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右）說明第5輪莫德納疫苗12日施打。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦（右）說明第5輪莫德納疫苗12日施打。圖／市政府提供

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，針對第5輪疫苗接種說明，他表示，第5輪接種莫德納疫苗將開放第1至3類及孕婦施打第二劑、65歲以上登記莫德納尚未施打者、53歲以上第9類重大傷亡者施打，至今已預約4萬2400多人，預約率87%，預約接種至今天中午12時止，各社區接種站將在8月12日施打，醫院診所將自12日到16日施打。

鄭文燦表示，桃園第5輪疫苗接種，全市將開設36個社區接種站，服務能量達4萬8000多人，至今預約4萬2400多人，其中2.1萬人到社區接種站接種、2萬多人到醫院診所、衛生所施打，各接種站運作成熟、友善，由於第5輪民眾年紀大一點，希望接種服務人員保持服務精神，幫接種民眾解決問題。

他並表示，針對第二劑疫苗，中央指揮中心每一種疫苗都要留一半，AZ、莫德納不管是外購或贈送的疫苗，加總起來只能接種一半，一桿要保留給第二劑使用，指揮中心對疫苗數量要清楚規畫，包括到貨時間、減少疫苗空窗期，讓達到10周接種第二劑的民眾放心預約、接種，是對民眾非常重要的資訊。

莫德納疫苗 桃園 鄭文燦

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