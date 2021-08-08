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10多噸巨石苗62線擋路 今天傍晚清出1個車道搶通

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉苗62線5公里處附近邊坡大規模坍方，其中1顆重達10多噸巨石擋道，今天傍晚清理出1個車道供雙向通行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安鄉苗62線5公里處附近邊坡大規模坍方，其中1顆重達10多噸巨石擋道，今天傍晚清理出1個車道供雙向通行。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣泰安鄉主要對外聯絡道路苗62線5公里處附近，昨天發生邊坡大規模坍方，造成交通中斷，鄉公所開口合約廠商搶修，除了1顆重達10多噸巨石外，終於今天傍晚清理出1個車道，可供雙向通行，明天上班日交通不成問題。

苗栗縣昨天強降雨，縣內多處道路發生坍陷、路樹倒塌，及邊坡坍方等災情，經過公路總局第二區工程處苗栗工務段、縣政府工務處，及鄉鎮市公所今天搶修，縣府今天晚上7點半彙整路況，其中，泰安鄉昨天、今天都已停班、停課，公所合約廠商全力搶通苗62線5公里處。

縣府指出，苗62線5公里處邊坡坍方，其中1顆巨石估計重達10多公噸，還好沒有波及人車，因體積實在太大，無法1天內清除，廠商先整理出1個車道，供雙向通行，明天正常上班日通行沒有問題，警方在現場設置交通錐、警示燈，提醒注意安全。

另，目前道路封閉必須改道的有苗17線頭份市124縣道至平安大橋坍方，121縣道9.5公里通霄路段道路塌陷，119縣道19.8公里銅鑼工業區往客屬大橋，大量土石持續坍方，預計今天晚上9點搶通。此外，縣內還有多條道路還沒有完全排除災害，請用路人特別注意。

苗栗縣泰安鄉苗62線5公里處附近邊坡大規模坍方，其中1顆重達10多噸巨石擋道，今天傍晚清理出1個車道供雙向通行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安鄉苗62線5公里處附近邊坡大規模坍方，其中1顆重達10多噸巨石擋道，今天傍晚清理出1個車道供雙向通行。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 車道

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