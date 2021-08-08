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盧碧颱風復興坍方民宅撤離 鄭文燦：今搶修

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明盧碧颱風造成坍方民宅撤離及搶修。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明盧碧颱風造成坍方民宅撤離及搶修。圖／市政府提供

受盧碧颱風影響，桃園市復興區義盛里昨天一處邊坡土石崩塌，市長鄭文燦今天上午表，復興區部分地方坍方，民宅預防撤離至民宿、親友家，幸未傳傷亡，市府請6合約廠商搶修，復興區公所可先使用預算金，若災害損失金額不夠，可向市府申請。

鄭文燦表示，前瞻計畫環境專案1800億元，已有的計畫發揮作用，「北水南調」的北北桃竹供水調度納入前瞻計畫，還有桃園阿姆坪防淤隧道亦預定今年底完工，明年營運，另有11條區排整治計畫，包括大科崁及易淹水滯洪池計畫，均依優先順序執行。

針對桃園易淹水區的老舊社區、滯洪分流及連結區域大排計畫，也都要檢討，各區公所也可以提出建議，將區域排水和微型排水連結，另機捷A8站淹水要連結龜山文明路排水系統，也要與原樂善里、機捷A7站周邊排水、滯洪池連結，由水務局盡快打通。

鄭文燦表示，為提升防災韌性，未來桃園航空城計畫的埔心溪、南崁溪防洪頻率增加，該進行的防洪、分流計畫也要完成，讓航空城計畫的排水設計分高低層，排到埔心溪、南崁溪流遊，均是未來推動區段徵收要納入的優先工程。

桃園 鄭文燦 淹水

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