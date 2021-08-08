竹縣總圖書館加碼至8.1億元興建 最快2023年底完工
為提供新竹縣民更優質圖書館服務，新竹縣政府獲教育部核定總經費4億元，將在新竹地檢署後方機關用地興建縣立總圖書館，縣府自編預算將總經費增加至8.1億元，文化局表示，目前總圖書館新建工程案已正式上網招標，最快2023年底前完工啟用。
文化局長李安妤表示，縣立總圖書館2019年獲得教育部核定補助2.8億元，今年初已完成細部設計，但因工程預算不足、原物料上漲及疫情影響，經評估後縣府決定編列縣款加碼支應，全案總計畫經費調整為新台幣8億1587萬元，其中縣府自籌5億3587萬元，期盼全案在8月底前完成招標以順利施工。
新竹縣立總圖書館選址為竹北市自強段308地號機十用地，總樓地板面積約1萬3069平方公尺，為地上四樓及地下二樓建築，預計容納藏書量50萬冊，規畫有樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區、青少年閱覽區、多功能討論區、250席的多功能展演廳、特展空間、技術空間、行政辦公室、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等。
文化局表示，此案委由圖書館建築經驗豐富的關惠尤建築師事務所設計，整體建築量體採聚落式配置，呼應客家「合院」、「間」的概念，入口處設計衍伸自客家合院的「禾埕」，盼圖書館成為與社區、讀者及到訪者的核心場所，並透過綠建築形式結合周邊東興圳綠帶公園，戶外空間也加強親子遊憩共融空間，設置公共藝術，為建築妝點藝術氛圍。
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