快訊

棒球／南韓棒球隊爭銅失利 自家媒體怒批「井底之蛙」

竹縣總圖書館加碼至8.1億元興建 最快2023年底完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣立總圖書館將透過綠建築形式結合周邊東興圳綠帶公園。記者陳斯穎／攝影
新竹縣立總圖書館將透過綠建築形式結合周邊東興圳綠帶公園。記者陳斯穎／攝影

為提供新竹縣民更優質圖書館服務，新竹縣政府獲教育部核定總經費4億元，將在新竹地檢署後方機關用地興建縣立總圖書館，縣府自編預算將總經費增加至8.1億元，文化局表示，目前總圖書館新建工程案已正式上網招標，最快2023年底前完工啟用。

文化局長李安妤表示，縣立總圖書館2019年獲得教育部核定補助2.8億元，今年初已完成細部設計，但因工程預算不足、原物料上漲及疫情影響，經評估後縣府決定編列縣款加碼支應，全案總計畫經費調整為新台幣8億1587萬元，其中縣府自籌5億3587萬元，期盼全案在8月底前完成招標以順利施工。

新竹縣立總圖書館選址為竹北市自強段308地號機十用地，總樓地板面積約1萬3069平方公尺，為地上四樓及地下二樓建築，預計容納藏書量50萬冊，規畫有樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區、青少年閱覽區、多功能討論區、250席的多功能展演廳、特展空間、技術空間、行政辦公室、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等。

文化局表示，此案委由圖書館建築經驗豐富的關惠尤建築師事務所設計，整體建築量體採聚落式配置，呼應客家「合院」、「間」的概念，入口處設計衍伸自客家合院的「禾埕」，盼圖書館成為與社區、讀者及到訪者的核心場所，並透過綠建築形式結合周邊東興圳綠帶公園，戶外空間也加強親子遊憩共融空間，設置公共藝術，為建築妝點藝術氛圍。

新竹縣立總圖書館新建工程目前已上網招標，最快2023年底前完工啟用，圖為總圖示意圖。 圖／新竹縣文化局提供
新竹縣立總圖書館新建工程目前已上網招標，最快2023年底前完工啟用，圖為總圖示意圖。 圖／新竹縣文化局提供

圖書館 綠建築 新竹

延伸閱讀

企業、藝人響應「疫同揪美食」 送愛給竹縣弱勢

竹縣新豐海岸線放流104萬尾午仔魚苗 復育海洋生態

地板翹起又飄霉味 汐止金龍國小圖書館要改建

竹縣長者第2劑莫德納接種 竹縣雙軌備戰

相關新聞

波浪狀屋頂好美 新竹漁港「波光市集」10日起試營運

新竹漁港直銷中心過去環境雜亂老舊，市府府啟動戶外攤商整建工程，投入1.3億元打造海浪狀的「黃金沙灘色系」大棚架，今天宣布...

打莫德納二劑預約至明中午 鄭文燦：桃4萬人8月12日施打

桃園市完成第4輪疫苗接種之後，目前展開第5輪疫苗施打階段，市長鄭文燦今天上午表示，第5輪接種莫德納疫苗第二劑，因為中央開...

桃園65以上長者打疫苗第二劑 鄭文燦：發通知單告知

桃園市許多高齡長者完成第一劑疫苗施打將近10周，市長鄭文燦今天上午表示，8月下旬到達第10周的65歲以上長者，市府規畫預...

竹縣斥資7500萬 串聯湖口老街、茶園及步道打造後花園

為了將新竹縣湖口鄉知名景點湖口老街後山區域打造成品茗、賞景、生態遊的心靈後花園，新竹縣政府爭取內政部營建署「城鎮風貌及創...

大壢老仙爺廟 變鐵馬驛站

新竹縣寶山鄉擁有2座水庫，湖光山色美景一絕，縣府向觀光局爭取地方旅遊環境營造計畫600萬元經費，將在鄰近寶二水庫的大壢老...

新竹市都城隍廟農曆7月開虎門 防疫考量不對外開放

農曆7月1日鬼門開，新竹都城隍廟昨天晚上11點子時一到，進行一年一度「開虎門」儀式，虎門開啟1個月，讓好兄弟能好好放假，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。