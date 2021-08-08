打莫德納二劑預約至明中午 鄭文燦：桃4萬人8月12日施打

桃園市完成第4輪疫苗接種之後，目前展開第5輪疫苗施打階段，市長鄭文燦今天上午表示，第5輪接種莫德納疫苗第二劑，因為中央開放下降年齡至53、54歲第9類對象，施打預約可至明天（9日）中午12時止，桃園預估第5輪打莫德納二劑約4萬人，預計8月12日施打。

鄭文燦表示，桃園第4輪疫苗打完，施打超過90萬劑，人口比近四成，第5輪接種莫德納疫苗，原開放第1至3類及孕婦施打第二劑、65 歲以上登記莫德納尚未預約第一劑者、55歲以上重大傷病第9類民眾，桃園接種能量可達4.8萬人，至昨天中午止預約3.7萬多人，預約率77%。

他說，因為中央下降年齡增加53、54歲第9類可預約至9日中午12時止，加入第5輪施打莫德納二劑，醫院診所之外，桃園開設36個接種站服務能量達4.8萬人，可配合4萬人預約12日完成莫德納二劑接種。此外，環衛警消第一線防疫人員在8月15日前後，打完AZ進入第10周施打第二劑者，已完成預約施打之外，亦請衛生局安排預約或團體施打，完成疫苗接種保護力。