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竹縣斥資7500萬 串聯湖口老街、茶園及步道打造後花園
為了將新竹縣湖口鄉知名景點湖口老街後山區域打造成品茗、賞景、生態遊的心靈後花園，新竹縣政府爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助，獲核定7500萬元進行環境景觀整備，將串聯老街、茶園及步道，預計明年底完工，吸引遊客造訪。
交旅處表示，湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，獲得中央補助6000萬元，縣府自籌1500萬元，計畫主要區域位在湖口鄉竹13-1線周邊，將串接湖口老街、既有茶園、林間步道，並結合在地文化、地景、地方創生產業，以「簡單、自然、好用」的原則，凸顯在地風貌特色。
目前初步規畫三大行動方案，首先是「茶香大地公園」，包括茶園地景風貌保留、保育及整理、林下活動基盤及步道營造；第二個是「老湖口舊城路徑縫合」，將湖口老街後山步道系統串接，並改善周邊休憩節點；第三則是「湖口老街–茶香大地公園服務據點提升」，包括整頓老街第二停車場、竹13-1線旁各主要節點的環境及自明性優化等。
交旅處表示，此計畫預計今年11月底前完成規畫設計及工程發包，明年底完工，完成後可望帶動地方觀光，規畫湖口老街巡禮、茶園地景體驗、廟宇古蹟朝聖、林下步道散心、登山健行等輕旅行，讓遊客來到湖口時不再只有逛老街，進而拉長遊客停留時間。
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