竹市國民黨部發起募集物資 300戶清寒弱勢戶受惠

本土疫情衝擊民生經濟，弱勢家庭處境更是雪上加霜，國民黨新竹市黨部發起「防疫有愛、愛心物資捐贈弱勢家庭」，與新竹竹蓮寺共同捐贈民生物資給弱勢家庭，今天在竹蓮寺廣場進行捐贈，雖然雨勢不斷，仍有300多戶弱勢家庭冒雨前來，感謝善心人士送暖。

國民黨新竹市黨部主委、議長許修睿同時也是竹蓮寺主委，他說，他發現有些弱勢家庭因疫情生活更困頓，但仍遲遲未能領到救助津貼，如今終於盼到疫情降級，指示市黨部發起募集生活物資贈送弱勢清寒家庭，竹蓮寺率先捐出7800斤白米，短短10天募集達標。