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網傳屏東三地門橋斷裂封橋 公路局澄清是伸縮縫鏽蝕

竹市國民黨部發起募集物資 300戶清寒弱勢戶受惠

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨新竹市黨部與竹蓮寺發起募集民生物資的活動，今天捐贈給清寒弱勢戶。圖/國民黨新竹市黨部提供
國民黨新竹市黨部與竹蓮寺發起募集民生物資的活動，今天捐贈給清寒弱勢戶。圖/國民黨新竹市黨部提供

本土疫情衝擊民生經濟，弱勢家庭處境更是雪上加霜，國民黨新竹市黨部發起「防疫有愛、愛心物資捐贈弱勢家庭」，與新竹竹蓮寺共同捐贈民生物資給弱勢家庭，今天在竹蓮寺廣場進行捐贈，雖然雨勢不斷，仍有300多戶弱勢家庭冒雨前來，感謝善心人士送暖。

國民黨新竹市黨部主委、議長許修睿同時也是竹蓮寺主委，他說，他發現有些弱勢家庭因疫情生活更困頓，但仍遲遲未能領到救助津貼，如今終於盼到疫情降級，指示市黨部發起募集生活物資贈送弱勢清寒家庭，竹蓮寺率先捐出7800斤白米，短短10天募集達標。

雖然受到熱帶低氣壓影響，一整天降雨不斷，但為了讓清寒弱勢民眾盡早拿到生活物資，活動仍照常辦理；許修睿也說，這次的活動只是拋磚引玉，在政府尚未解封前，挺弱勢家庭度過這一波疫情，也希望社會大眾多多注意身旁是否有需要救助的弱勢家庭，大家一起協助挺過疫情。

國民黨新竹市黨部與竹蓮寺發起募集民生物資的活動，今天捐贈給清寒弱勢戶。圖/國民黨新竹市黨部提供
國民黨新竹市黨部與竹蓮寺發起募集民生物資的活動，今天捐贈給清寒弱勢戶。圖/國民黨新竹市黨部提供
國民黨新竹市黨部與竹蓮寺發起募集民生物資的活動，今天捐贈給清寒弱勢戶。圖/國民黨新竹市黨部提供
國民黨新竹市黨部與竹蓮寺發起募集民生物資的活動，今天捐贈給清寒弱勢戶。圖/國民黨新竹市黨部提供

弱勢家庭 疫情 新竹

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