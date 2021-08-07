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北埔鄉謝進興、峨眉鄉李文正 榮獲新竹縣模範父親
新竹縣今年選出13鄉鎮市模範父親，其中北埔鄉模範父親謝進興、峨眉鄉模範父親李文正獲獎，縣長楊文科親自拜訪頒贈「忠孝傳家」木匾、大同電鍋及縣徽琉璃獎座，並讚揚2人為家庭的付出，足堪表率。
北埔鄉68歲的謝進興，雖年幼家境清寒，國中畢業便離鄉工作，直到婚後才回鄉擔任新竹客運駕駛員，在客運公司服務將近30年，不過因長子罹患腦性麻痺，他也無怨無悔付出照顧，將兒子拉拔長大，樂觀的態度在鄰里及同事間，大家都知道他是個愛家的好父親。
峨眉鄉64歲李文正則出身農家，在電子公司服務15年，用心栽培3名子女，長子更是碩士擔任工程師；李文正自己也說，這次獲頒模範父親頗有傳承意味，因為7年前他的父親李雲基也曾獲得峨眉鄉模範父親。
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