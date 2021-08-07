桃園長者關懷據點近日有望恢復 仍禁唱卡拉OK和打牌

隨疫情警戒降級，桃園上百家針對失能或身障者的長照機構陸續恢復營運，提供一般長者交流活動的老人照顧關懷據點和長青學苑也有望在近日恢復，社會局已在進行據點服務人員造冊，原則上需要脫口罩的活動仍維持暫停，詳細辦法也有待防疫會議討論。

桃園市長鄭文燦多次在防疫說明會強調，銀髮長者對新冠病毒抵抗力弱，感染後的重症風險和死亡率比一般人高，是需要被特別照顧的族群，除疫情初期暫停老人關懷據點各項服務，也規畫接種疫苗專案，讓行動不便長者就進在長照機構接種。

桃園市社會局統計，全市有184家老人照顧機構，目前照服員接種率約95%，長者接種率也超過82%。另外，68家身障照顧機構的照服員與身障者的接種率均達94%。局長鄧桂華表示，考量疫情逐步緩解和民眾長照需求，各機構依據中央防疫指引完成備查才開放。

提供一般健康長者活動的老人關懷據點和長青學苑，日前因疫苗接種不普及，未與長照機構同時開放，但近日有望恢復服務。

社會局證實，關懷據點的相關指引正在研擬，除了服務人員接種疫苗要造冊列管，空間容留人數、活動節目都要經過審查，初步仍以不脫口罩、不近距離接觸為原則，因此卡拉OK、打牌等活動都有限制，老人共餐部分則有待進一步討論。