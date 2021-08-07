熱帶性低氣壓撲台 竹市新設港北抽水機組啟動

熱帶性低氣壓撲台，新竹地區今天雨勢不斷，南寮一帶是易淹水地區，包括南寮抽水站與港北抽水機組都啟動，協助抽水排洪，其中港北抽水機組去年設置完成，但去年完全沒有颱風過境，近期總算真正派上用場，每分鐘可抽21公噸，市長林智堅今天下午冒雨視察，確認抽水機組都順利運作，強調降雨持續到明天凌晨，籲市民別掉以輕心。

正逢防疫期間，新竹市各疫苗接種站也加強防汛整備，雖然今天沒有接種疫苗，各疫苗站都未開站，但包括位於戶外的竹科與香山疫苗站地勢較為低窪，市府今天也加強鋪設木棧板與棚架的防護措施，避免場地淹水受損，以迎接未來的疫苗接種工作。

2019年5月17日當天，新竹市短短1小時降下68毫米雨量，當時造成市區多處淹水，南寮與港北地區也受災嚴重，市府事後在西濱路一段2巷的橋旁加裝2座港北抽水機組，今天大雨不斷，維持2座抽水機組輪流運作，不停將水排入一旁大排，避免路面積淹。

林智堅今天下午在秘書長陳章賢、消防局長李世恭、工務處代理處長葉時青等人陪同下到場確認運作情形，他說，南寮地區地勢低窪，若碰上急降雨與颱風容易淹水，2019年517水災造成大淹水，去年已經裝設抽水機組，讓居民與農田擺脫淹水之苦。