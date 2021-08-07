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寶山鄉河道擋土牆崩塌 地基掏空危及1棟2層樓高宿舍

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
地面地基掏空，崩塌已危及2層樓高的組合屋。圖／議員邱振瑋提供
地面地基掏空，崩塌已危及2層樓高的組合屋。圖／議員邱振瑋提供

新竹縣寶山鄉寶新路一處工廠，今天中午突然傳出地面開裂的聲響，民眾循聲查看才發現，組合屋後方的野溪溪水暴漲不斷沖刷，導致擋土牆整面倒塌，溪水更持續掏空地基，已危及組合屋安全，目前相關單位已派員前往勘查。

發生河道擋土牆崩塌的位置，就位於寶新村的寶新路上，水尾溝因大雨溪水暴漲，將長約30公尺的擋土牆沖垮，水泥擋土牆也應聲倒入河道中，造成水尾溝溪水被部分堵塞，不過更危急的便是河岸地基仍持續被掏空當中。

議員邱振瑋表示，該處擋土牆崩塌的現場，河道寬度約10公尺，但已往內崩塌約10公尺，不過河道其實才正在進行整治工程，還可以看見一旁有大型怪手停放。

因為崩塌位置緊鄰2層樓高的工地組合屋，據議員邱振瑋說法，該組合屋是一處工務所員工宿舍，地面已經出現多條巨大裂縫，就擔心溪水繼續掏空地基，會讓整棟組合屋倒塌，目前沒有人員待在室內，已全部撤出，鄉公所也已緊急開會當中。

水泥地面因地基掏空，出現多條巨大裂縫。圖／議員邱振瑋提供
水泥地面因地基掏空，出現多條巨大裂縫。圖／議員邱振瑋提供
水尾溝擋土牆崩塌，整面牆都已倒入溪水當中。圖／議員邱振瑋提供
水尾溝擋土牆崩塌，整面牆都已倒入溪水當中。圖／議員邱振瑋提供
水尾溝擋土牆崩塌，整面牆都已倒入溪水當中。圖／議員邱振瑋提供
水尾溝擋土牆崩塌，整面牆都已倒入溪水當中。圖／議員邱振瑋提供

崩塌 掏空 新竹

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