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再+0！新竹縣府籲符合AZ第2劑資格者儘速預約
新竹縣今天（7日）維持0確診；衛生局指出，中央疫苗預約平台第5輪接種莫德納疫苗的預約，已在今天中午截止，提醒民眾屆時依約前往接種，而第2劑AZ疫苗接種計畫也已開放預約，預約時間到明天中午為止，需先向負責醫院登記預約。
衛生局表示，中央疫苗預約平台第5輪疫苗接種，莫德納疫苗的預約已截止，將從11日開始陸續依民眾預約時間替民眾接種疫苗，衛生局便提醒預約成功民眾依預約的時間前往指定地點接種，接種前也可到衛生局網站下載「意願通知書」並事先填妥，可以減少等候時間。
新竹縣衛生局也專為5月31日以前，已接種第1劑AZ疫苗的公費對象，安排第2劑AZ疫苗接種，今天中午開放預約，預約時間到8日中午12點為止，額滿則提前結束預約。
符合資格並有意預約第2劑AZ的民眾，應儘速向疫苗接種站預約，竹東客家戲曲公園（經北榮新竹分院預約 https://reurl.cc/YONZRl ）、新竹縣體育館（經東元醫院預約https://reurl.cc/VEOyqZ ）和湖口仁慈醫院（仁慈醫院預約https://reurl.cc/Lbr9L4 ）。
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