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寶山鄉老仙爺廟將打造為鐵馬驛站 預計明年6月完工啟用

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
大壢老仙爺廟是寶山鄉山湖村當地的信仰中心，過去也曾舉辦過馬拉松賽事。圖／縣府提供
大壢老仙爺廟是寶山鄉山湖村當地的信仰中心，過去也曾舉辦過馬拉松賽事。圖／縣府提供

新竹縣府看準寶山鄉擁有2座水庫的湖光山色，向觀光局爭取到經費，將在鄰近寶二水庫的大壢老仙爺廟，打造為自行車中繼站，並新設停車場、廣場及公廁，讓民眾假日騎車出遊有地方能歇腳休息，預計9月就能發包、明年6月完工。

大壢老仙爺廟是寶山鄉山湖村當地的信仰中心，每年的傳統民俗活動「打中午文化祭」也在此舉辦，而因為位置正好位於寶二水庫附近，不少單車族路過也會將老仙爺廟當作休息站，尤其假日更有不少踏青的民眾。

縣府希望透過觀光局地方旅遊環境營造計畫核定的600萬元，將老仙爺廟廣場空間進行整體改善，並設置鐵馬驛站、導覽指標等，串聯寶山既有自行車道路線，或結合寶山雙胞胎井、柑橘果園、橄欖農場等景點，推動單車生態旅遊。

縣長楊文科表示，計畫主要是營造自行車友善旅遊空間，將周遭長30公里寶二水庫自行車路線、長9.4公里寶山糖廠路線以及寶山環湖步道等熱門自行車路線串連，以老仙爺廟為自行車中繼站，提供自行車友所需服務設施，廣場則融入水的意象。

縣府交旅處表示，計畫範圍約1.4公頃，將針對步道、廣場、停車場等區域進行整體空間改善，並新設導覽指標、自行車停放區，還會進行環境植栽綠美化，預計9月底前完成工程發包，明年6月中旬完工。

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