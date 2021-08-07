熱帶性低氣壓來襲 桃園6水位站發布警戒

輕颱「盧碧」減弱轉為熱帶性低氣壓，今天一早在苗栗、新竹一帶登陸，桃園沿海也出現明顯雨勢，傳有路樹倒塌、機車騎士摔坑等情，所幸傷勢輕微，後續也未送醫。桃園災害應變中心上午8時三級開設，截至目前未有重大災情或需撤離情形，相關人員仍密切注意低壓地區降雨情況，防範淹水。

根據桃園市水務局水情資訊網資料顯示，全市目前無土石流及淹水警戒情形，水務局列管水位站則有6處警戒點，分布在桃園、八德和大園等地，其中八德和平路水位站達一級警戒，其它各站均為二級。另外，石門水庫上午水位達到244.61公尺，上午11時也發布洩洪警界，進行調節性放水。

桃園市長鄭文燦稍早在臉書PO出三級開設消息，指桃園今天全區有雨，預估上午各地最大雨量會落在20到40毫米之間，下午才會逐漸減弱。他表示，已命各區公所應變開設，處理突發狀況，也提醒民眾出門攜帶雨具及注意安全。