熱帶性低氣壓竹苗登陸 竹市雨勢不斷啟動抽水站

盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，今天早上8點左右從苗栗、新竹一帶登陸，中央氣象局針對新竹市發布陸上強風與大雨特報。新竹市東區監測站顯示，今天累積雨量已逼近100毫米，新竹地區雨勢不斷，市府指出，今天已啟動部分抽水站，並將加強監控地下道狀況，提醒民眾持續關注天氣變化，慎防大雨可能造成的災情。

依據中央氣象局資料，盧碧颱風減弱為熱帶低氣壓，外圍環流及西南風為全台帶來降雨，市長林智堅今天提醒，請民眾務必做好防訊準備，隨時注意最新颱風資訊，多一分準備、多一分安心。

林智堅說，面對大雨不能掉以輕心，他昨天責成市府各局處單位提前做好防災整備工作，今日市府將嚴陣以待，透過警消單位監控地勢低窪易淹水地區及地下道，並已啟動部分抽水站、備妥移動式抽水機，若有積淹水災情，將立即排除，以維護全體市民生命財產安全。

針對過去易淹水地區，環保局已完成清淤，並持續加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況，以免雜物堵塞阻礙雨水宣洩，維持溝渠排水順暢。市府也提醒民眾一同注意，隨手撿拾、清理可能覆蓋在水溝蓋及洩水孔的樹葉、瓶罐、塑膠袋、報紙等雜物。

工務處持續關注地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組狀況。交通處注意路口號誌、停車場等公共設施，並加強檢視設施內抽水機、發電機等功能正常，包含454處號誌化路口運作情形、號誌人員24小時值班、18處CCTV監控車流情形、12處CMS發佈即時訊息。停車場部分完成86台抽水機及8台發電機檢測。