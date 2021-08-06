第6輪疫苗意願登記已開始 苗縣籲符合資格民眾踴躍登記
公費疫苗登記平台已於8月5日下午2點起重新開放「意願登記」，苗栗縣政府提醒民眾，符合第9類高風險疾病者、罕見疾病與重大傷病患，及18歲以上民眾踴躍參與第六輪登記。縣府今天也針對鄉親出國的疫苗接種證明需求，提出申辦方式說明；鑑於父親節即將到來，縣府提醒縣民歡慶爸爸節的愉快時光，也請不要忘記落實防疫新生活及個人防護措施。
苗栗縣衛生局指出，因應鄉親出國的疫苗接種證明需求，建議民眾先確認前往國家（或就讀學校、工作及參與活動等）的相關規定，再以下列方式之一取得證明文件：
一、由新冠肺炎疫苗接種院所開立的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，填列完整西元年、護照號碼及同護照的英文姓名。
二、由疫苗接種院所開立的英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄）。
三、前往國內32家旅遊醫學合約醫院（簡稱旅醫門診），將疫苗接種紀錄登載於國際預防接種證明書（簡稱黃皮書）。
衛生局表示，由於目前「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已是中英對照版本，且詳細記錄接種者資料、疫苗劑次及廠牌等資訊，如因紀錄格式必須調整，可洽原接種單位申請，也可持身份證明文件及原接種紀錄卡逕洽鄰近的衛生所協助開立。
如欲取得黃皮書，請攜帶健保卡、護照（或影本）及黃卡前往旅遊醫學門診掛號（縣內開設有旅遊醫學門診醫院為部立苗栗醫院），由醫師查詢全國性預防接種資訊管理系統（VACC）紀錄及確認後開立，如果不是在國內接種疫苗者，不列入黃皮書登載。黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為200元；加簽（已持有黃皮書者）為150元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。
苗栗縣今天疫情維持平穩，8月6日無新增案例，累計本土病例549例、境外移入14例，其中3例死亡；疫苗接種方面，至8月5日累計接種15萬6005人次施打疫苗，疫苗接種使用率達94.38%，18歲以上人口疫苗覆蓋率33.83%。
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