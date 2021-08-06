竹市共享車位媒合服務上路1年多 數量仍掛蛋

新竹市地狹人稠，前年擬定共享車位媒合服務業者車位登記計畫，邀集2家業者參與，不過，1年多來竹市共享車位數量「仍掛蛋」，被審計單位點名。市府交通處分析，民眾可能對共享車位有安全管理疑慮而卻步，市府將加強宣導，另近年也爭取前瞻經費建設7座停車場，關埔國小與停七立體停車場最快明年完工，多管齊下方便市民停車。

竹市府前年底依據交通部「自有自用停車位共享認定原則」，訂定新竹市共享車位媒合服務業者車位登記計畫，鼓勵業者提供車位媒合服務方式，將停車位共享對外供不特定人士使用，開放時數以每日平均8小時，每月不逾240小時為限，申請者須檢附相關文件向新竹市政府交通處辦理共享車位登記證，不過1年多來，共享車位仍為零。

新竹市審計室最新決算報告也揭露此事，提到竹市汽車持有率逐年增加，已成長至16萬餘輛，但轄內汽機車停車空間不足，但共享車位辦法卻未能落實，難以促進市區閒置車位再分配，若能透過自有停車位共享，有助減少違停亂象，解決都市停車問題。

市府交通處指出，市府去年6月已陸續媒合2家共享車位業者參與，分別為USPACE智慧共享車位、UPARK智能停車，無論是大樓停車場、自宅車位或是私人停車場都能加入共享車位計畫，舉例如上班族白天外出上班，就能夠釋出自家車位作為共享車位使用，讓車位在閒置時段可開放讓鄰近有需要的人預約使用，也能增加自己的收入。

不過，交通處也分析畢竟是「共享車位」，民眾可能會擔心安全管理風險，若車位位在大樓內，管委會也可能不同意，不願讓不認識的人進入社區停車，但共享車位交由業者智慧化管理，須透過線上APP預約，使用共享車位者都能掌握相關資料可追蹤。

交通處停車場管理科長林立偉說，未來會在各行政區加強辦理共享車位說明會，希望讓更多民眾了解共享車位運作模式，可多少替自己增加收入，另竹市近年爭取到前瞻補助興建7座停車場，陸續發包施工，明年2座、後年5座完工，以地下停車場為主。