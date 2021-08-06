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「勉藝」寓意「免疫」 木雕研習營盼疫情期仍探藝求藝

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
第二梯次當代具象木雕創作營12名學員展開研習課程，發揮創意展現雕藝。記者胡蓬生／攝影
第二梯次當代具象木雕創作營12名學員展開研習課程，發揮創意展現雕藝。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文化觀光局辦理的木雕研習營今年邁入第14屆，縣府上午在三義木雕館為第一梯次傳統木雕技藝薪傳營13名學員舉行結業式及成果展，第二梯次當代具象木雕創作營12名學員也宣示展開研習課程；目前疫情侵擾全球，研習營特別以免疫諧音「勉藝」作為研習營主題，寓意大家共體時艱、積極探藝求藝。

文觀局指出，今年傳統木雕技藝薪傳營邀曾俊豪擔任計畫主持人，規畫的課程主題為黃楊巧雕、神像雕刻2類，由三義天然巧雕名家陳德隆、南投集集福洲派神像雕刻名家石振雄指導；鑿花進階班課程以廟宇傳統雕刻「倒爬獅」為主題，邀新竹的鑿花技術保存工作者蔡楊吉指導，並辦理專題講座，邀縣內傳統木雕保存者賴永發指導達摩半身像雕刻、台灣漆藝協會理事長陳永興示範描金技法、鹿港粧佛藝師施世曈指導漆線雕技法。

當代具象木雕創作營規畫具象基礎班、寫實研修班，其中，寫實研修班為計畫主持人楊北辰首次開辦的進階訓練課程，期盼在造型技巧及寫實創作觀念上，進行更專精的木雕重訓課程，以培育擅長寫實功力的雕刻家，指導老師邀三義木雕名家沈培澤、張信裕，及任教於台藝大雕塑學系的新銳藝術家江孟禧擔任，專題講座邀專業藝術創作者韓旭東、賴永興、段存真、日本藝術家阿部乳坊老師等名家對話，並由黃品彤指導木雕著色應用，研習營有多位名家情義相挺，為傳承木雕藝術而奉獻。

苗栗副縣長鄧桂菊、文觀局副局長王浩中、三義木雕館長邱毓森、三義木雕協會理事長蔡仁福等人參與結業式及成果展，肯定學員成果，並逐一頒發結業證書、拜師帖，鼓勵學員持續創作，讓傳統木雕技藝綿延傳承。

第一梯次傳統木雕技藝薪傳營學員的作品已在木雕館內展出。記者胡蓬生／攝影
第一梯次傳統木雕技藝薪傳營學員的作品已在木雕館內展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣辦的木雕研習營今年邁入第14屆，縣府上午在三義木雕館為第1梯次傳統木雕薪傳營13名學員舉行結業式及成果展，第2梯次當代木雕創作營12名學員也宣示展開研習課程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣辦的木雕研習營今年邁入第14屆，縣府上午在三義木雕館為第1梯次傳統木雕薪傳營13名學員舉行結業式及成果展，第2梯次當代木雕創作營12名學員也宣示展開研習課程。記者胡蓬生／攝影
第二梯次當代具象木雕創作營12名學員展開研習課程，發揮創意展現雕藝。記者胡蓬生／攝影
第二梯次當代具象木雕創作營12名學員展開研習課程，發揮創意展現雕藝。記者胡蓬生／攝影
第二梯次當代具象木雕創作營12名學員展開研習課程，發揮創意展現雕藝。記者胡蓬生／攝影
第二梯次當代具象木雕創作營12名學員展開研習課程，發揮創意展現雕藝。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣辦的木雕研習營今年邁入第14屆，縣府上午在三義木雕館為第1梯次傳統木雕薪傳營13名學員舉行結業式及成果展，第2梯次當代木雕創作營12名學員也宣示展開研習課程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣辦的木雕研習營今年邁入第14屆，縣府上午在三義木雕館為第1梯次傳統木雕薪傳營13名學員舉行結業式及成果展，第2梯次當代木雕創作營12名學員也宣示展開研習課程。記者胡蓬生／攝影
傳統木雕技藝薪傳營學員的作品在木雕館內展出。記者胡蓬生／攝影
傳統木雕技藝薪傳營學員的作品在木雕館內展出。記者胡蓬生／攝影
第二梯次當代具象木雕創作營12名學員展開研習課程，發揮創意展現雕藝。記者胡蓬生／攝影
第二梯次當代具象木雕創作營12名學員展開研習課程，發揮創意展現雕藝。記者胡蓬生／攝影

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