百歲人瑞鄰長當選模範父親 林智堅親表揚讚防疫模範生
父親節即將到來，因疫情關係，新竹市模範父親表揚活動取消，市府近日逐一送上祝福給今年度141名模範父親，其中1名模範父親彭木火今年高齡100歲，擔任鄰長76年，此次疫情期間，還挨家挨戶替其他長輩分送疫苗通知書，市長林智堅昨天親訪表揚並送上「父愛如山」獎牌，肯定彭木火阿公「不只是模範父親，更是防疫模範生！」
林智堅昨天親自到彭木火住處拜訪，送上模範父親的祝福，彭木火雖年屆百歲，但身體仍十分硬朗，服務鄰里親力親為，完成發送接種通知書任務，還跟林智堅開玩笑說，自己還想「找頭路」「掃地也可以啦！」請市長幫忙，展現活到老做到老精神。
彭木火已是百歲人瑞，精神體力都還不錯，他也分享身體健康的秘訣，不僅熱愛到大自然旅遊，曾爬過竹縣石牛山、中國黃山、萬里長城等，前陣子還與家人至花蓮清水斷崖健行，連同行領隊讚歎「年輕人都不如他」，每天早晨必喝一杯微糖黑咖啡。
彭木火務農起家，靠著農耕捕魚貼補家用，拉拔9個孩子長大，76年來擔任鄰長風雨無阻，彭家人也說，彭木火樂於服務鄰里，有時若有東西要發送，都要先藏起來，以免彭木火一看到就逕自出門發掉；林智堅一聽到，還打趣地問彭木火鄰長要不要參選下屆市長，服務更多人，彭木火靦腆地揮揮手說「你連任就好！」
此外，林智堅昨天也拜訪獲選模範父親、85歲的鄭欽培，他14歲時因緣際會認識一位日本攝影大師，成為其學徒，後來認識妻子鄭黃文士，2人在竹市東門圓環開設「瑪莉照相館」，為替李登輝總統、立法委員柯建銘、藝人崔苔菁等政商名流拍過照。
瑪莉照相館經營了52年，隨著鄭欽培退休而停業，市府社會處指出，鄭欽培年輕時以自由戀愛結婚，與同樣有攝影專業妻子共同經營照相館，他以自身經歷教育子女，男女都擁有自己職涯，不該被傳統框架束縛，他也支持女兒繼續在學業深造、不結婚等決定，如今5名子女多曾在海外發展。
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