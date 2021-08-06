變電所2饋線故障 桃園北區近7千戶停電 台電搶修復電

台電樂善變電所稍早傳出輸送電力的2條饋線故障，造成桃園市桃園、龜山2行政區近7千戶停電，台電人員目前已搶修復電，但故障原因尚不明。

台電表示，由於2起事件發生時間非常接近，饋線送電地點也相鄰，造成部分民眾誤解，以為是大規模停電，但影響範圍其實很有限。

台電指出，其中一條饋線故障造成的停電主要範圍為桃園區成功路三段、成功路五段和龜山區光華路一段、光榮路、自強北路、自強東路、忠義路一段、長壽路、萬壽路二段和楓樹里，影響戶數1774戶。另一條停電範圍也包括龜山區光明街、自強北路、忠義路、忠義路一段、長壽路和楓樹里等地，影響戶數5034戶。