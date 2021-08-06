桃園二度加碼 李智凱、魏均珩東奧獎勵金翻倍

桃園市政府今天宣布二度加碼奧運獎勵金，東京奧運銀牌得主李智凱、魏均珩可各獲150萬元及基金會贊助金75萬元，獲得第5名的周天成及第8名的田家榛也可獲50萬元、20萬元。

桃園市政府體育局今天宣布，本屆奧運賽事將二度加碼獎勵金，提高至金牌新台幣200萬元、銀牌150萬元、銅牌100萬元，第4名到第8名為75萬元、50萬元、40萬元、30萬元及20萬元獎勵金。

桃園市體育局表示，依照現行法規，原先的奧運獎勵金為金牌60萬元、銀牌21萬元、銅牌15萬元，第4名到第8名為9萬元、4萬5000元、4萬元、3萬元、2萬元。

桃園市長鄭文燦2日在記者會上首度宣布加碼，提升為金牌100萬元、銀牌75萬元、銅牌50萬元，今天是體育局二度加碼；體育局表示，加碼金額目前僅限本屆賽事，是否沿用仍在研擬中。

桃園市體育局表示，東奧桃園選手部分，李智凱在競技體操男子鞍馬項目奪得銀牌、魏均珩在射箭男子團體賽奪得銀牌，可各獲150萬元，桃園市世外桃源文教公益基金會針對兩人再個別加發75萬元，因此兩人可各獲225萬元獎勵金。

此外，周天成在羽球男子單打賽獲得第5名，田家榛在射擊女子25公尺手槍項目獲得第8名，也將分別獲得50萬元及20萬元獎勵金，另一名選手李旻目前則尚在進行高爾夫賽程。