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AI智慧園區公園明開放 竹北首座共融式公園設7大類遊具

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
林間遊戲區有攀爬隧道及攀岩區等設施，對於訓練孩子的肌力及平衡都有幫助。圖／縣府提供
林間遊戲區有攀爬隧道及攀岩區等設施，對於訓練孩子的肌力及平衡都有幫助。圖／縣府提供

新竹縣竹北市AI智慧園區內的共融式公園，將在明天（7日）正式對外開放，占地2公頃的面積又設置了7大種類的遊具設施，不僅有常見的溜滑梯，還有小朋友喜歡的沙坑，縣長楊文科就表示，這處公園將成為熱門景點，還能提供家長與孩子一同同樂。

公園歷經2年時間規畫、施工，過程中配合園區計畫進行環評、都市計畫變更，將原本就有的5000坪綠能公園重新打造，改建為全新的AI智慧園區公園，還設計多個遊戲區塊，提供不同年齡層的孩子都能使用。

縣府產發處就介紹公園特色，園內利用地形高差，設計立體式的「滑梯遊戲區」，有2座2公尺長的溜滑梯，還有攀爬及小型躲藏遊戲空間，「滑索遊戲場」則規畫單點式及座椅式的冒險性滑索遊具，讓孩子在繩索由上滑到下十分刺激，還有讓親子共樂「鳥巢鞦韆」，都別具特色。

公園內也有新竹縣首座滑步車練習場，根據公園地形變化，規畫2種不同難度場地，提供學騎單車的孩子一個安全訓練平衡的場地，公園內還有一直都很熱門的沙坑遊戲區，在規畫公園時也貼心設置洗腳池，讓孩子遊戲玩就能直接清潔。

不過產發處也說，公園內最吸睛的還屬「林間遊戲區」，有令人喜愛的大碗公滑梯、攀爬隧道及攀岩區、旋轉陀螺遊具、平衡木跳石、鞦韆等多樣設施，提供遊戲趣味性及肌力、平衡訓練。

縣府產發處表示，AI智慧園區公園7日就會對外向民眾開放，園區內的遊具設施都有通過國家標準認證，縣府也曾派第三方單位，如新竹縣友善兒童促進會、還我特色公園行動聯盟等進行遊具測試，也都獲得正面評價。

AI智慧園區公園內最吸睛的設施大碗公滑梯，屆時可能成為人氣景點。圖／縣府提供
AI智慧園區公園內最吸睛的設施大碗公滑梯，屆時可能成為人氣景點。圖／縣府提供
滑梯遊戲區利用地形高差，設計立體式整合性遊戲空間。圖／縣府提供
滑梯遊戲區利用地形高差，設計立體式整合性遊戲空間。圖／縣府提供
滑步車練習場事新竹縣首個Pushbike練習場，能讓使用的大人、小孩都用來平衡訓練。圖／縣府提供
滑步車練習場事新竹縣首個Pushbike練習場，能讓使用的大人、小孩都用來平衡訓練。圖／縣府提供

新竹 AI 溜滑梯

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