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苗栗縣第5輪疫苗獲配1.4萬劑 設70處接種站

中央社 / 苗栗縣5日電

苗栗縣政府衛生局今天說，苗栗第5輪獲撥配1.4萬劑莫德納（Moderna）疫苗，全縣共設70處接種站，提醒符合資格民眾儘速上網預約，「有預約才有疫苗」。

衛生局表示，預約平台第5輪上午10時到7日中午12時開放預約，可預約對象為施打第2劑的第1到3類及孕婦，及施打第1劑的65歲以上長者、55歲以上第9類者。

衛生局說，除64處合約醫療院所及衛生所據點，另協調縣內各醫院14日開設6處大型接種站，包括苗栗市文華國民小學活動中心、竹南鎮照南國小活動中心、頭份市頭份國中活動中心、苑裡鎮中正里活動中心、後龍鎮維真國中活動中心與頭份忠孝里活動中心。

衛生局表示，請符合預約接種資格對象收到簡訊儘速上網預約，也請未預約民眾勿到場排隊，避免人潮群聚造成染病風險。

衛生局說，苗栗截至4日累計接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗15萬4680人次，疫苗接種使用率達93.58％，18歲以上人口疫苗覆蓋率33.55％；疫情方面維持平穩，今天無新增案例，累計本土病例549例、境外移入14例與3例死亡。

衛生局 疫苗 疫情

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