中壢藝術公園擺「螺絲起子」 議員：以為走到工業區

桃園中壢藝術公園附近的裝置藝術是螺絲起子和板手，桃園市議員謝美英質疑，此舉恐怕會讓民眾誤以為走進中壢「工業區」。對此，中壢區公所回應，「藝術園區」名稱造成誤解，將蒐集周邊住戶意見檢討，未來可能朝更名方向研議。

謝美英表示，中壢藝術園區斥資近2000萬整建，前年8月重新開放啟用，除了新增圓形溜冰場、雕塑作品，並翻新河堤步道舖面，受到居民歡迎。

但謝美英說，中壢藝術園區入口位於南園二路上，公所為藝術園區設置的裝置藝術卻位在中園路上，離中壢工業區反而比較接近，不少居民看到裝置藝術上寫「藝術園區」，還以為寫錯了。

永福里長黃寶貞說，許多人在步道運動，看到工業元素的入口意象，不知情的民眾依舊不知道藝術園區所在位置，建議區公所調整，還藝術園區一個符合藝術主題的入口意象。

對此，區公所工務課長黎萬正強調，這個裝置藝術並不是藝術公園的入口意象。他進一步解釋，所謂的中壢藝術園區指的是「中壢藝術公園」周邊綠帶範圍，不過公所並沒有對這個綠帶正式命名。

黎萬正表示，裝置藝術會採用螺絲起子等元素，主要是為了和鄰近的中壢工業區呼應，現因造成當地民眾誤會，後續針對該綠帶範圍，區公所將研議重行命名，以符合實際情況。