桃園孕婦接種專案尚有名額 鄭文燦籲符合資格者把握

桃園正執行中央第四輪公費疫苗接種計畫，獲分配疫苗總量12.5萬劑，有10萬劑由社區接種站負責，其餘由19家醫院、107家診所和13區衛生所分擔，市長鄭文燦表示，計畫明天結束後，全桃園接種劑次與人口比例將近40%。

鄭文燦表示，今天有3萬2679人預約接種，實際接種有3萬1489人，接種率96.3%，代表民眾接種意願相當高，第四輪接種計畫結束後，第五輪接種計畫也將在8月11日到17日進行。

鄭文燦指出，中央規的第五輪接種計畫是打莫德納疫苗，桃園分配4.8萬劑，供應條件大致分為2種，第一種是中央規範1到3類人員和孕婦的第二劑，另一種是65歲以上長者和55歲以上第9類重大傷病者的第一劑，須事先上網登記，後天中午12時截止，請民眾把握機會。

鄭也說，第五輪接種計畫將由全市36個接種站與合約院所執行，接種站預計8月12日一天執行接種完畢，醫療院所則以各院所安排為主。第六輪接種計畫也在今天下午開放登記，幾乎18歲以上民眾都可預約，範圍相當廣，希望民眾能自主進行意願登記。

另外，桃園正在進行孕婦接種專案，南區3大婦產科接種工作進行得很順利，11家責任醫院也在進行中。為了彌補桃園北區婦產科不足，桃園巨蛋接種站明天下午2點到5點也開孕婦專案時段，提供600個名額給7月2日之前接種第一劑、設籍桃園的準媽媽們，目前大約剩100個名額，也請符合資格者趕快登記，網址：https://covid-19.tycg.gov.tw/page/202106290001.html。