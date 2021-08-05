竹科寶山2期縣府通過 科管局長：徵收用市價、已最優惠

新竹縣府都市計畫委員會今天通過「擴大及變更新竹科學工業園區特定區、竹科寶山2期擴建計畫」，科管局長王永壯表示，希望今年底前可以完成協議價購，並表示「9成以上的居民都支持計畫」、「現在徵收都是用市價，已經是最優惠的價格」。

王永壯表示，過去在寶山1期計畫徵收私有民地過程中，都有獎勵金的方式，也是用最優惠價格，民眾都能理解，因此這次竹科寶山2期擴建計畫，也同樣會用最優惠價格，而土地協議價購、徵收價格方面，會再由專人與每位地主一筆一筆確認、協商。

王永壯也表示，後續還會再開數場說明會與地主、居民溝通，科管局的目標是希望最快年底能分階段完成協議價購，並稱「如果（協議價購）還沒有完成，就會用徵收，地主如果對這部分還有爭議，就用徵收手段讓縣府來評定價格。」

竹科寶山2期擴建計畫環評已經在7月28日經環保署通過；今天下午的縣府都市計畫委員會審議會議，台積電也派代表出席；縣長楊文科表示，寶山2期擴建計畫畫設的近81公頃園區事業專區，將作為2奈米晶圓廠用地，預計可以帶動每年78000人就業、超過22兆的關聯產業產值。

縣府產發處長陳偉志則說，擴建計畫所衍生的關聯上下游及支援產業所需園區用地面積約290公頃，未來將與竹科3期、台知園區產業用地相互結合，持續建構新竹縣為半導體、ICT及生醫產業的領先地位，帶動產業經濟繁榮及就業市場穩定。