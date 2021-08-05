桃園352所私幼申請紓困 全數完成初審報教育部複核

隨著全國降級二級警戒後，不少家長開心終於可以把小孩送回幼兒園。為保障幼兒園不受停課影響營運，桃園市辦理紓困補助，共有352所私立幼兒園提出申請，補助金額約2億1000萬元。教育局表示，已完成初審並報部審查，教育部複審通過後即可撥付各園，彌補停課期間的損失。

桃園市幼兒福利協會理事長錢均權表示，桃園幼兒園復課後，有將近一半的家長都已經讓小朋友送回幼兒園，執行防疫指引的部分沒太大問題；這次中央提供業者5至7月的紓困補助，每個教職員4萬元，換算下來每人每月只有約1萬元，業者付全薪仍需倒貼2萬多，經濟負擔不小，但紓困不無小補。

教育局表示，隨著國內疫情減緩，截至5日，桃園全數公私立幼兒園皆已符合復課標準，其中428所幼兒園已復課，占公私立幼兒園總數72.42%；而幼兒園復業後，仍應遵守教育部防疫指引，落實戴口罩、實聯制、量體溫等措施。

教育局長林明裕說，桃園市長鄭文燦已指示，依園所實際招生人數，補助各公私立幼兒園購置隔板、快篩劑等其他防疫用品，補助金額分別為1萬元、1萬5000元及2萬元，另額外補助尚未施打疫苗和施打疫苗未滿14日的教職員工快篩試劑第一劑，總共補助595園，總經費約830萬元。