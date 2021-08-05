念茲在茲在天之靈的老公擔憂 庇護工廠幫阿婆賣波羅蜜
苗栗縣阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫的服務個案， 大湖鄉獨居82歲林姓老婦人近二個多月來臥病在床，念茲在茲老公在天之靈會看到她沒有把老家菜園照顧好，庇護工場昨天幫忙收成7顆波羅蜜，今天上午完售，完成愛心任務。
「用愛找回尊嚴」協助弱勢長輩清潔改善，更有尊嚴過生活，林姓阿婆是服務個案，新冠肺炎疫情降級解封後，阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣等人到她家中探訪，一開門迎面而來卻是成群蒼蠅，並散發異味，原來她已經生病二個多月，下床行動不方便，阿昌清潔庇護工場協助打掃環境。
林老太太心裡一直惦念老家的菜園，她念茲在茲一直很努力把菜園顧好，可以讓離世的丈夫在天上，看到菜園整理的很好，並知道她過的很好，但現在兩、三個月沒到菜園，怕丈夫會知道她病了，或是過的不好，希望帶她去菜園看一下。
林老太太昨天身體狀況不錯，與劉詩詣等人一起到菜園，因二、三個月無人照顧，菜園長滿了雜草，龍眼被蟲咬，木瓜也長不大，勉強僅剩下7顆波羅蜜可以收成，相約今天在苗栗市巨蛋體育館擺攤，1顆100元愛心價，不到半天完售，所得供林老太太零用。
劉詩詣表示，「用愛找回尊嚴」2年改善18家弱勢長輩環境，庇護工場員工包裝、銷售衛生紙，每賣出1包衛生紙就撥出1元挹注經費，但受疫情影響，衛生紙銷售下跌7成，希望社會多多幫忙，讓愛心衛生紙能持續照顧弱勢族群，訂購專線037-370996。
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