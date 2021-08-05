快訊

「銀河」、「妮妲」接力生成 三颱共舞最新路徑曝光

鴻海砸錢買下旺宏電子六吋晶圓廠 交易金額曝光

念茲在茲在天之靈的老公擔憂 庇護工廠幫阿婆賣波羅蜜

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉獨居林姓老太太的菜園，二、三個月無人照顧，長滿了雜草。圖／劉詩詣提供
苗栗縣大湖鄉獨居林姓老太太的菜園，二、三個月無人照顧，長滿了雜草。圖／劉詩詣提供

苗栗縣阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫的服務個案， 大湖鄉獨居82歲林姓老婦人近二個多月來臥病在床，念茲在茲老公在天之靈會看到她沒有把老家菜園照顧好，庇護工場昨天幫忙收成7顆波羅蜜，今天上午完售，完成愛心任務。

「用愛找回尊嚴」協助弱勢長輩清潔改善，更有尊嚴過生活，林姓阿婆是服務個案，新冠肺炎疫情降級解封後，阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣等人到她家中探訪，一開門迎面而來卻是成群蒼蠅，並散發異味，原來她已經生病二個多月，下床行動不方便，阿昌清潔庇護工場協助打掃環境。

林老太太心裡一直惦念老家的菜園，她念茲在茲一直很努力把菜園顧好，可以讓離世的丈夫在天上，看到菜園整理的很好，並知道她過的很好，但現在兩、三個月沒到菜園，怕丈夫會知道她病了，或是過的不好，希望帶她去菜園看一下。

林老太太昨天身體狀況不錯，與劉詩詣等人一起到菜園，因二、三個月無人照顧，菜園長滿了雜草，龍眼被蟲咬，木瓜也長不大，勉強僅剩下7顆波羅蜜可以收成，相約今天在苗栗市巨蛋體育館擺攤，1顆100元愛心價，不到半天完售，所得供林老太太零用。

劉詩詣表示，「用愛找回尊嚴」2年改善18家弱勢長輩環境，庇護工場員工包裝、銷售衛生紙，每賣出1包衛生紙就撥出1元挹注經費，但受疫情影響，衛生紙銷售下跌7成，希望社會多多幫忙，讓愛心衛生紙能持續照顧弱勢族群，訂購專線037-370996。

苗栗縣大湖鄉獨居林姓老太太的菜園，收成7顆波羅蜜，今天愛心完售。圖／劉詩詣提供
苗栗縣大湖鄉獨居林姓老太太的菜園，收成7顆波羅蜜，今天愛心完售。圖／劉詩詣提供
苗栗縣大湖鄉獨居林姓老太太的菜園，收成7顆波羅蜜，今天愛心完售。圖／劉詩詣提供
苗栗縣大湖鄉獨居林姓老太太的菜園，收成7顆波羅蜜，今天愛心完售。圖／劉詩詣提供

衛生紙 庇護工場 愛心

延伸閱讀

微解封！新北推實境遊戲 用手機玩遍淡水

影／餐飲解封萬華茶室蠢動！業者：沒賺錢 小姐也會流竄

好市多迎客開放內用 網見工作人員1動作樂讚：真的不惜成本

庇護工場業績剩2成 喜憨兒推中秋禮盒衝買氣

相關新聞

桃園王龍雄賴錦祥當選模範父親 鄭文燦到宅表揚獻祝福

八月八日父親節將近，桃園市模範父親表揚活動，今年受疫情影響，取消模範父親公開表揚活動，在區公所和社會局推薦下，副市長高安...

桃園蓮花季8/7起賞蓮遊 取消開幕由樂活熊帶動跳開場

桃園市觀音蓮花季邁入23年，受疫情影響延期，隨二級解封，2021觀音蓮花季將在8月7日起展開，觀音區大約7公頃蓮園蓮花爭...

念茲在茲在天之靈的老公擔憂 庇護工廠幫阿婆賣波羅蜜

苗栗縣阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫的服務個案， 大湖鄉獨居82歲林姓老婦人近二個多月來臥病在床，念茲在茲老公在天...

無私對家庭子女貢獻 竹北3名模範父親獲獎

新竹縣竹北市今年有3名父親獲頒新竹縣模範父親，分別是方慶霖、陳旺杰、陳金來，縣長楊文科都親自登門祝賀並頒匾額，楊文科認為...

苗栗第五輪疫苗獲配莫德納1.41萬劑 14日設6個大接種站

苗栗縣獲中央配撥的第五輪疫苗有1萬4100劑，縣府已規劃在12日至15日施打，為提供疫苗接種可近性，除由合約醫療院所及衛...

戲劇「神之鄉」帶動觀光熱 桃園大溪新增一打卡景點

戲劇「神之鄉」帶動桃園市大溪觀光熱潮，許多人循著劇照採點打卡。值得一提的是，大溪最近除了劇組取景地點外，也多了「街口溪生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。