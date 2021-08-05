無私對家庭子女貢獻 竹北3名模範父親獲獎

新竹縣竹北市今年有3名父親獲頒新竹縣模範父親，分別是方慶霖、陳旺杰、陳金來，縣長楊文科都親自登門祝賀並頒匾額，楊文科認為許多父親其實在生活中不善言詞。但對於家庭或子女的愛絕對不會打折。

85歲的陳金來，早年兼任竹北飛利浦公司作業員與自耕農，雖遭逢配偶因病早逝，但他獨擔重任扶養6子，也在家中樹立榜樣，連孫子都到國外攻讀學位；他即便逐漸年邁，仍每天下田，還常分享自家作物給左鄰右舍與社區關懷據點，也學習使用手機分享農耕知識，讓親友都認為他是活到老學到老的代表。

95歲的方慶霖，日治時期曾在新竹州政府上班，後來回歸務農，為了5名子女的生活與小孩的學費，他不畏辛苦打零工、種菜挑至市場販售，以及飼養雞隻出售，來補貼家用；在鄰居眼中，他對地方事務不餘遺力，更完成2座土地公廟與1座萬善祀興建，還在40多年前捐出農地作為道路，成為如今人來人往、熱鬧的東興路。