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無私對家庭子女貢獻 竹北3名模範父親獲獎

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市獲獎的新竹縣模範父親陳金來，因為豐富的農耕知識，還被人尊稱為「老師」。圖／縣府提供
竹北市獲獎的新竹縣模範父親陳金來，因為豐富的農耕知識，還被人尊稱為「老師」。圖／縣府提供

新竹縣竹北市今年有3名父親獲頒新竹縣模範父親，分別是方慶霖、陳旺杰、陳金來，縣長楊文科都親自登門祝賀並頒匾額，楊文科認為許多父親其實在生活中不善言詞。但對於家庭或子女的愛絕對不會打折。

85歲的陳金來，早年兼任竹北飛利浦公司作業員與自耕農，雖遭逢配偶因病早逝，但他獨擔重任扶養6子，也在家中樹立榜樣，連孫子都到國外攻讀學位；他即便逐漸年邁，仍每天下田，還常分享自家作物給左鄰右舍與社區關懷據點，也學習使用手機分享農耕知識，讓親友都認為他是活到老學到老的代表。

95歲的方慶霖，日治時期曾在新竹州政府上班，後來回歸務農，為了5名子女的生活與小孩的學費，他不畏辛苦打零工、種菜挑至市場販售，以及飼養雞隻出售，來補貼家用；在鄰居眼中，他對地方事務不餘遺力，更完成2座土地公廟與1座萬善祀興建，還在40多年前捐出農地作為道路，成為如今人來人往、熱鬧的東興路。

91歲的陳旺杰曾任職於台肥公司，育有7名子女，他雖沒有受過高等教育，卻也深諳家庭教育的重要，給子女們做最好的榜樣，如今家庭開枝散葉；退休後也開始務農生活，種植稻穀及栽種蔬果，保健身體之虞，也能讓家人吃得健康，熱心助人的他，也時常關心家族、鄰里上的事務，只要需求幫助，必定毫不吝嗇的協助。

竹北市獲獎的新竹縣模範父親方慶霖，早年妻子因病離世，他一肩扛起家中重擔。圖／縣府提供
竹北市獲獎的新竹縣模範父親方慶霖，早年妻子因病離世，他一肩扛起家中重擔。圖／縣府提供
竹北市獲獎的新竹縣模範父親陳旺杰。圖／縣府提供
竹北市獲獎的新竹縣模範父親陳旺杰。圖／縣府提供

新竹 楊文科 日治時期

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