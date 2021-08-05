苗栗第五輪疫苗獲配莫德納1.41萬劑 14日設6個大接種站

苗栗縣獲中央配撥的第五輪疫苗有1萬4100劑，縣府已規劃在12日至15日施打，為提供疫苗接種可近性，除由合約醫療院所及衛生所提供64個接種據點，縣府也將在8月14日協調各大醫院設置6個大型接種站，以方便民眾在假日接種及家人陪同。

苗栗縣衛生局指出， 疫苗預約平台第五輪今天上午10點至7日中午12點開放預約莫德納疫苗施打，可接種 對象有兩種，第一種為1到3類及孕婦打第二劑，第二種為65歲以上長者、55歲以上第9類打第一劑，請收到提醒簡訊的民眾盡速上網預約。

衛生局表示，第五輪疫苗施打規畫設6個大型接種站，下周六（8月14日）在苗栗市文華國小活動中心、竹南鎮照南國小活動中心、頭份市頭份國中活動中心、苑裡鎮中正里活動中心、後龍鎮維真國中活動中心與頭份市忠孝里活動中心，請符合預約接種資格對象上網預約，也請未預約民眾勿到現場排隊，因為有預約登記中央才會配發疫苗，避免人潮群聚造成染病風險。