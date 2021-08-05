桃園王龍雄賴錦祥當選模範父親 鄭文燦到宅表揚獻祝福

八月八日父親節將近，桃園市模範父親表揚活動，今年受疫情影響，取消模範父親公開表揚活動，在區公所和社會局推薦下，副市長高安邦到府表揚模範父親賴錦祥，市長鄭文燦今天上午前往王龍雄住家到宅表揚、頒贈模範父親獎牌，鄭文燦表示，「爸爸總是把好的東西留給孩子，辛苦的事情留給自己」，今年父親節取消公開表揚，但是市府表揚模範父親王龍雄等48人的祝福和敬意不變，祝賀天下的爸爸父親節快樂」。

桃園市社會局表示，84歲模範父親賴錦祥從小努力自我實踐，公費考取新竹師範，考慮家中經濟，未繼續升大學，利用擔任老師工作空餘自修通過教師檢定，之後錄取全國校長儲備考試，歷任花蓮、桃園多所國中擔任校長及督學，投入教育工作46年，春風化雨學子無數，教養子女成家立業，足為表率。

77歲模範父親王龍雄從家境不裕、父母生計不易，他在台灣求學階段認真讀書，大學畢業赴美刻苦進修，獲美國俄亥俄州大學高分子化學博士，之後相繼在美國、瑞典的化學公司擔任研究員，25年前高齡母親行動不便，他辭職回台照顧母親，並在台成立化學研究室，捐款贊助社區活動和偏鄉醫院購買醫療器材、贊助聯合勸募基金會，積極投入公益回饋社會，他夫妻育有2子成家立業，樂善好施。

鄭文燦率員前往王龍雄住家到宅表揚，剛好王是8月壽星、今年也是王與妻子結婚50年金婚、又當選模範父親表揚，「三喜臨門」，鄭文燦獲悉獻上祝賀，親自為王披上模範父親彩帶，頒贈模範父親獎牌和合照，高安邦代表鄭市長前往賴錦祥住家到宅表揚披彩帶和頒贈獎牌祝賀。