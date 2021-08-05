快訊

出國申請接種黃皮書 費用150元至200元不等

【0805確診地圖】本土確診6例、死亡+0 新北增4例個案最多

桃園王龍雄賴錦祥當選模範父親 鄭文燦到宅表揚獻祝福

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）到宅表揚今年模範父親王龍雄（右二）祝賀合影。圖／市府社會局提供
桃園市長鄭文燦（左三）到宅表揚今年模範父親王龍雄（右二）祝賀合影。圖／市府社會局提供

八月八日父親節將近，桃園市模範父親表揚活動，今年受疫情影響，取消模範父親公開表揚活動，在區公所和社會局推薦下，副市長高安邦到府表揚模範父親賴錦祥，市長鄭文燦今天上午前往王龍雄住家到宅表揚、頒贈模範父親獎牌，鄭文燦表示，「爸爸總是把好的東西留給孩子，辛苦的事情留給自己」，今年父親節取消公開表揚，但是市府表揚模範父親王龍雄等48人的祝福和敬意不變，祝賀天下的爸爸父親節快樂」。

桃園市社會局表示，84歲模範父親賴錦祥從小努力自我實踐，公費考取新竹師範，考慮家中經濟，未繼續升大學，利用擔任老師工作空餘自修通過教師檢定，之後錄取全國校長儲備考試，歷任花蓮、桃園多所國中擔任校長及督學，投入教育工作46年，春風化雨學子無數，教養子女成家立業，足為表率。

77歲模範父親王龍雄從家境不裕、父母生計不易，他在台灣求學階段認真讀書，大學畢業赴美刻苦進修，獲美國俄亥俄州大學高分子化學博士，之後相繼在美國、瑞典的化學公司擔任研究員，25年前高齡母親行動不便，他辭職回台照顧母親，並在台成立化學研究室，捐款贊助社區活動和偏鄉醫院購買醫療器材、贊助聯合勸募基金會，積極投入公益回饋社會，他夫妻育有2子成家立業，樂善好施。

鄭文燦率員前往王龍雄住家到宅表揚，剛好王是8月壽星、今年也是王與妻子結婚50年金婚、又當選模範父親表揚，「三喜臨門」，鄭文燦獲悉獻上祝賀，親自為王披上模範父親彩帶，頒贈模範父親獎牌和合照，高安邦代表鄭市長前往賴錦祥住家到宅表揚披彩帶和頒贈獎牌祝賀。

鄭文燦表示，天下無一位父親都是支撐家庭最重要的力量，今年父親節因為疫情取消表揚，改由各區公所將市府頒贈模範父親獎牌、紀念品送到每個模範父親家裡，敬意不減，父親在養育孩子成長階段辛苦，市府推出育兒津貼、育兒諮詢到公托中心、親子館和提升親子教育互動設施，降低年輕爸爸負擔及關懷高齡父親友善環境。

桃園市副市長高安邦（左）到宅表揚今年模範父親賴錦祥（右）和披彩帶祝賀。圖／市府社會局提供
桃園市副市長高安邦（左）到宅表揚今年模範父親賴錦祥（右）和披彩帶祝賀。圖／市府社會局提供
桃園市副市長高安邦（左三）到宅表揚今年模範父親賴錦祥（右二）祝賀。圖／市府社會局提供
桃園市副市長高安邦（左三）到宅表揚今年模範父親賴錦祥（右二）祝賀。圖／市府社會局提供
桃園市長鄭文燦（左二）到宅表揚今年模範父親王龍雄（右二）頒贈獎牌。圖／市府社會局提供
桃園市長鄭文燦（左二）到宅表揚今年模範父親王龍雄（右二）頒贈獎牌。圖／市府社會局提供

鄭文燦 父親節 桃園

延伸閱讀

2024對上朱鄭 民調第一 柯文哲：內心正焦慮 兩周後討論

朱批民進黨防疫工作差 鄭文燦：把台灣顧好是共同責任

2024總統民調 侯友宜完勝賴清德、鄭文燦、柯文哲

中壢旅宿王群聚20確診印象深 鄭文燦決發複雜疫調獎金

相關新聞

桃園王龍雄賴錦祥當選模範父親 鄭文燦到宅表揚獻祝福

八月八日父親節將近，桃園市模範父親表揚活動，今年受疫情影響，取消模範父親公開表揚活動，在區公所和社會局推薦下，副市長高安...

桃園接種站父親節傳愛 民眾寫卡思念爸爸淚崩

今年88父親節將至，桃園市八德區八德國中接種站今天上午開放疫苗接種，兼任接種站長、八德戶政事務所主任王瓊慧想出點子，趁機...

國境防疫第一線 桃園市副議長攜企業捐百萬醫療儀器

桃園因為有國際機場，位處國境防疫的第一線，而疫情期間又收治不少重症病患，醫療量能吃緊。桃園市議會副議長李曉鐘與在地企業百...

新竹內灣老街傳逾20店歇業 縣長楊文科前往視察關心

新竹縣橫山鄉的內灣老街受到疫情衝擊影響嚴重，即便上周疫情警戒降級後的首個假日，觀光人潮回流仍慢，就傳出老街有超過20店家...

苗栗縣府公共債務375.12億元 審計室：減債漸有成效

苗栗縣政府去年長短期公共債務375.12億元，比較2012年減債22.21億元，審計部苗栗縣審計室認為縣政府遂行行政院核...

透析病友打疫苗有抗體 部桃醫師：仍要先評估和建議

部立桃園醫院血液透析室護理師黃莉美表示，先前不少腎友都問可以打新冠肺炎疫苗嗎，會不會有副作用，打了疫苗之後真的就能有抗體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。