東奧自由車選手馮俊凱惜敗 盧秀燕：台中市以他為榮

台中市全國運動會自由車金牌選手馮俊凱這次挑戰東京奧運雖敗猶榮，台中市長盧秀燕今天到他在苗栗縣泰安鄉的老家獻花致意，肯定他實力一流為國爭光，並感謝家人支持與栽培，成為馮俊凱後盾，走向運動之路，並創造傑出的成績。

馮俊凱是台灣首名登上世界一級職業車隊，曾為台中市創下全運會6連霸紀錄，這次代表國家2度出征奧運，挑戰234公里富士山賽道，最終在136公里處未能完賽，馮俊凱的父親馮星說，富士山賽道是5星級難度，馮俊凱並不熟悉賽道，加上是孤軍奮戰，沒有隊友掩護幫忙下惜敗。

盧秀燕今天到馮俊凱泰安鄉老家致意，親友與有榮焉，馮俊凱因返國檢疫未在家，盧秀燕說，馮俊凱是台中市金牌選手，台中市生根與成長，奧運是運動員夢寐以求，參加選手都是一流好手，馮俊凱代表國家出賽，台中市以馮俊凱為榮。

她指出，走運動的路需要家庭的支持與栽培，馮俊凱無後顧之憂，才能有傑出的成績，選手這麼辛苦，台中市政府也從前年開始提供贊助金給好表現運動員，讓他們生活上獲得補助，更能專心訓練及比賽，期待今年全中運，馮俊凱再創佳績。