竹市藝展空間重啟 林智堅訪新檔藝展「本草城市新竹」

睽違兩個月新竹市美術館重新開館，首檔展覽「本草城市新竹：以淺山海作為方法」由曾任國際雙年展評審的徐文瑞擔任策展人，眾藝術家透過原住民圖騰、古老墓碑、先人開墾的畫作等創作，帶領觀眾回到美術館前身原住民道卡斯族竹塹社故事。市府指出，因應防疫美術館將採人流管控每場次50人、實聯制、體溫監控、常接觸如把手水龍頭等每日兩次消毒，民眾也須全程戴口罩維持安全社交距離。

徐文瑞說，他透過多次新竹實地勘察與文獻，追溯到新竹最早住民道卡斯族曾在美術館周邊組竹塹社，美術館周邊見証新竹17世紀以來迄今的定居殖民主義過程，他更製作以竹塹對比台灣歷史大事紀，讓民眾了解竹塹多元民族歷史。

為探討竹塹多元族群歷史，藝術家們運用各種素材，包含泰雅藝術家兼牧師安力・給怒（賴安淋），以複合媒材呈現原住民傳統圖騰、基督宗教信仰；同時具有客家、平埔身分的藝術家梁廷毓則拓印、拍攝「古老墓碑、漢番宮廟」，以此紀錄客家、道卡斯族、泰雅族在竹塹生活痕跡。

徐文瑞說，藝術家林建成的繪畫與素描系列紀錄著道卡斯與漢人聚合家族遷徙至花東的歷史。藝術家林建成則用細膩的筆觸生動描繪離散家人求生存於異族異地的故事。排灣族藝術家伊誕・巴瓦瓦隆，展出作品包括1989年迄今三十年的創作，正好記錄原住民正名運動與原民當代藝術發展歷程。

「本草城市新竹：以淺山海作為方法」在新竹市美術館及241藝術空間聯合展出，展期即日起至10月24日。林智堅市長今參訪「本草城市新竹：以淺山海作為方法」，他說，市府在兼顧防疫下陸續開放藝文場館，在嚴格落實防疫措施下讓民眾宛如回到過去生活。