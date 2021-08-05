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桃園接種站父親節傳愛 民眾寫卡思念爸爸淚崩

聯合報 / 記者曾增勳陳俊智／桃園即時報導
桃園市林姓（左）、呂姓女子在「郵記您的愛」父親節活動，第一次寫卡思念父親淚水奪眶而出。記者曾增勳／攝影
桃園市林姓（左）、呂姓女子在「郵記您的愛」父親節活動，第一次寫卡思念父親淚水奪眶而出。記者曾增勳／攝影

今年88父親節將至，桃園市八德區八德國中接種站今天上午開放疫苗接種，兼任接種站長、八德戶政事務所主任王瓊慧想出點子，趁機舉辦「幸福接種站、郵記您的愛」活動，寄明信片給爸爸表達愛與思念，多位接種疫苗的民眾思念亡父頻頻拭淚，王瓊慧說，趁打疫苗後休息15分鐘，提供民眾明信片向長輩傳達關懷，「疫情改變生活，不變的是愛」。

桃園市民黃德緯打完疫苗後參加這項父親節活動，寫下明信片給父親和哥哥感謝，他說，在他小時候母親去世，靠著父親和哥哥照顧長大，滿足他的生活需求，他很感謝。陳慧君第一次寫給爸爸「希望健康平安」

市民林姓、呂姓女子結伴接種疫苗，看到父親節郵寄愛給爸爸很感動，都忍不住淚水奪眶而出，林女說，「父親走了」，寫卡給爸爸說她很好，希望父親安心，第一次寫卡給父親忍不住流淚，原想不知卡要寄到那裡，工作人員提醒可寄回家再燒給爸爸。呂女亦說第一次寫卡給爸爸，表達很想念爸爸。

衛生局長王文彥前往接種站視察接種和疫苗夠不夠，看到父親節郵寄活動，也參加寫一張卡片給他兒子「未來的爸爸」，表達父親節願望，他說，希望兒子趕快生孩子當爸爸，他也可以趕快當阿公。

八德國中接種站今、明兩天預計接種1600人，王瓊慧趁父親節前舉辦這項「郵記您的愛」活動，提供2000張明信片，讓接種後休息民眾寫下對父親感恩，該站會將父親卡郵寄出去，她說，趁民眾接種後休息時間，他提供衛教說明和帶領做伸展操，希望透過舉辦這項活動，讓民眾趁機向父親表達愛和思念，很有意義。

桃園市衛生局長王文參加父親節活動，寄卡給他兒子「未來的爸爸」期許快生子。記者曾增勳／攝影
桃園市衛生局長王文參加父親節活動，寄卡給他兒子「未來的爸爸」期許快生子。記者曾增勳／攝影
桃園市八德國中接種站「郵記您的愛」父親節活動，民眾紛紛寫卡向爸爸表達愛和思念。記者曾增勳／攝影
桃園市八德國中接種站「郵記您的愛」父親節活動，民眾紛紛寫卡向爸爸表達愛和思念。記者曾增勳／攝影
桃園市八德國中接種站「郵記您的愛」父親節活動，民眾紛紛寫卡向爸爸表達愛和思念。記者曾增勳／攝影
桃園市八德國中接種站「郵記您的愛」父親節活動，民眾紛紛寫卡向爸爸表達愛和思念。記者曾增勳／攝影

父親節 疫苗 桃園

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