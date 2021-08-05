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國境防疫第一線 桃園市副議長攜企業捐百萬醫療儀器

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會副議長李曉鐘（右2）今與百川建設共同捐贈衛福部桃園醫院空氣氧氣高流量混合器。圖／李曉鐘服務處提供
桃園市議會副議長李曉鐘（右2）今與百川建設共同捐贈衛福部桃園醫院空氣氧氣高流量混合器。圖／李曉鐘服務處提供

桃園因為有國際機場，位處國境防疫的第一線，而疫情期間又收治不少重症病患，醫療量能吃緊。桃園市議會副議長李曉鐘與在地企業百川建設開發股份有限公司合作，今共同捐贈8部空氣氧氣高流量混合器給桃園3家醫院，為防疫盡一份心力。

副議長李曉鐘指出，此次捐贈的空氣氧氣高流量混合器有別於傳統氧氣治療，經過儀器加溫加濕的氣體，能提供濃度穩定的氧氣，增加病人治療時的舒適度。

李曉鐘今與百川建設副總經理陳美福前往衛福部桃園醫院、聖保祿醫院和敏盛醫院，依醫院開出的需求，分別捐贈了3部、3部和2部儀器。

李曉鐘也說，儀器價值不菲，8部要價超過百萬元，百川建設在地經營近30年，秉持回饋鄉里精神，著實感謝來自民間企業的愛心。另外，也感謝第一線醫護人員各自堅守崗位，照顧新冠肺炎患者，投入社區接種疫苗工作，期待大家一起努力之下，生活早日恢復往昔。

桃園市議會副議長李曉鐘（右2）今與百川建設共同捐贈聖保祿醫院空氣氧氣高流量混合器。圖／聖保祿醫院提供
桃園市議會副議長李曉鐘（右2）今與百川建設共同捐贈聖保祿醫院空氣氧氣高流量混合器。圖／聖保祿醫院提供

桃園 新冠肺炎 患者

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