國境防疫第一線 桃園市副議長攜企業捐百萬醫療儀器

桃園因為有國際機場，位處國境防疫的第一線，而疫情期間又收治不少重症病患，醫療量能吃緊。桃園市議會副議長李曉鐘與在地企業百川建設開發股份有限公司合作，今共同捐贈8部空氣氧氣高流量混合器給桃園3家醫院，為防疫盡一份心力。

副議長李曉鐘指出，此次捐贈的空氣氧氣高流量混合器有別於傳統氧氣治療，經過儀器加溫加濕的氣體，能提供濃度穩定的氧氣，增加病人治療時的舒適度。

李曉鐘今與百川建設副總經理陳美福前往衛福部桃園醫院、聖保祿醫院和敏盛醫院，依醫院開出的需求，分別捐贈了3部、3部和2部儀器。