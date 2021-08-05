新竹內灣老街傳逾20店歇業 縣長楊文科前往視察關心
新竹縣橫山鄉的內灣老街受到疫情衝擊影響嚴重，即便上周疫情警戒降級後的首個假日，觀光人潮回流仍慢，就傳出老街有超過20店家不敵疫情歇業，昨天縣長楊文科會同橫山鄉長張志弘，與內灣商圈理事長彭春浮一同訪視內灣商圈營運狀況。
理事長彭春浮表示，從今年5月起內灣商圈受到疫情影響，假日人潮從原本2萬人減少9成以上，店家由於租金壓力，大部分都停業休息，但也有知名店家不堪重負歇業，如內灣戲院原餐廳業主退租。
彭春浮說，所幸疫情終於降級，商圈也做好防疫措施，在停車場的3大入口設有量體溫站、不定期廣播宣導遊客保持社交距離，上周末人潮則恢復到5、6成，店家則有6成營業，仍相信遊客會逐漸回流。
鄉長張志弘說，內灣商圈在疫情降級的狀況下，都是遵守中央防疫指揮中心的防疫相關規定，呼籲來到內灣的遊客們配合店家的防疫措施，並強調「內灣是一個很安全的地方，也再次歡迎大家到內灣一遊。」。
據新竹縣各商圈店家觀察，內灣老街周末遊客數1天約有2000到3000人次，北埔老街則是人潮三三兩兩，湖口老街人潮則約在300到500人次。
縣長楊文科則表示，新竹縣以「防疫優先、穩健鬆綁、人性管理」3原則下，有條件開放餐飲業者內用，縣府也持續積極向中央爭取疫苗，進行疫苗預約施打，也呼籲民眾持續遵照防疫措施，才能保護好自己與他人。
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