苗栗縣府公共債務375.12億元 審計室：減債漸有成效

苗栗縣政府去年長短期公共債務375.12億元，比較2012年減債22.21億元，審計部苗栗縣審計室認為縣政府遂行行政院核定償債計畫，減債漸有成效，惟公共債務未償餘額仍鉅，且存有實質財務缺口，須另籌財源支應，財務調度潛存高風險，亟待加強開源節流，以維財政永續。

苗栗縣議會今天召開臨時會，苗栗縣審查室主任楊肇煌依審計法，報告去年苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核，他指出，縣府2012年起公共債務比率超出法定債限，依法提出償債計畫，截至去年12月底，苗栗縣

累計未償公共債務餘額，1年以上216.04億元，債限比率58.64%，未滿1年者159.07億元，債限比率66.46%。

楊肇煌說，苗栗縣長短期公共債合計375.12億元，較2012年1月未償餘額397.33億元，減少債務22.21億元，已具有實質減債效果，及符合行政院核定償債計畫之減債進度，又2016至2020年度苗栗縣總決算產生歲計剩餘，介於11億6079萬餘元至13億8176萬餘元間,財務管控亦漸有成效。

惟因公庫並無結存，今年尚須依行政院核定償債計畫償還未滿1年債務1.7億元，積欠融資調度平台須償還約9.6億元，甚且去年苗栗縣總決算審定，已向特定用途專戶與基金調借資金50億157萬元，及向納入集中支付基金調借款70億6430萬餘元等，均待籌措財源支付，財務調度潛存高風險。

楊肇煌指出，縣府要履踐各項開源節流措施，加速清理應收款項，以紓緩財務調度壓力，及去年度人事費總計119億1680萬餘元，已占自籌財源比率達201.09%，自籌財源已不敷支應基本人事費需求，亟待縣府研謀善策，強化財政自主，樽節不必要支出，以改善財政困境。