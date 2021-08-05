透析病友打疫苗有抗體 部桃醫師：仍要先評估和建議

部立桃園醫院血液透析室護理師黃莉美表示，先前不少腎友都問可以打新冠肺炎疫苗嗎，會不會有副作用，打了疫苗之後真的就能有抗體嗎。腎臟科張維文醫師說明，打新冠肺炎疫苗後會產生如注射部位疼痛、疲倦、頭痛等常見副作用，通常集中於前兩天，透析病人的免疫力較差，所以對於疫苗的副作用症狀可能會持續較長。

張維文指出，透析病患打疫苗隔天就會到院所接受透析，可請醫師評估後開立口服藥緩解症狀，外國文獻表示透析病患為免疫力低的族群，打新冠疫苗後產生的抗體雖然會較正常人稍低，但仍建議透析病患應打疫苗提升防禦力。

護理師黃莉美提供已接種第1劑AZ疫苗的透析腎友吳先生經驗，吳表示打疫苗隔天身體覺得相當疲倦，忽冷忽熱但沒發燒，不舒服的症狀如肌肉痠痛、倦怠都會大約持續1周，會慢慢減緩。吳先生強調會打第2劑，因為雖然副作用不舒服，但遵照醫師的醫囑服用一些口服藥之後，症狀變得較輕微，何況腎友免疫力比一般人差，更需要打疫苗產生抗體保護自己。

透析室護理長連麗芬建議，透析病患打疫苗前可請醫師評估和建議，更須保持警覺維持自身良好的衛生習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免出入人潮聚集處這些都是防範之道。