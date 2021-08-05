竹東往五峰南清公路山壁崩塌 僅搶通單線供車輛通過

新竹縣竹東鎮122縣道24K處、員東國中前方約300公尺，因4日下午的午後雷雨，造成道路邊坡土石鬆動突然崩塌，導致進出五峰、竹東的主要交通要道完全中斷，還因電桿倒塌造成周邊住戶停電，養護單位緊急搶修才在晚間8點搶通單線通行。

邊坡土石崩塌的位置，正好在竹東鎮師善堂佛寺前，寺前的東峰路已經崩塌滑向下方的南清公路（122縣道），落差至少有10公尺，大量土石導致雙向交通完全中斷，而第一時間路過民眾更目睹邊坡土石如土石流般不斷傾瀉，直至入夜施工人員在現場清運土方，仍有石頭鬆動滑落。

據氣象資料，事發前1小時，竹東時雨量就高達49毫米，因此縣府養護單位研判，可能是邊坡無法承受如此高的含水量，才會突然整片滑落，幸好事發時沒有傷及路過人車。