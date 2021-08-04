竹市汙水下水道普及率僅18% 市府檢討東大3-2標拚發包

新竹市公共汙水下水道普及率低落，連年遭審計單位要求改善，最新出爐的決算審核報告再度點名竹市汙水下水道普及率，至去年底僅17.98%，不僅遠低於全國平均，甚至與鄰近的新竹、苗栗縣落差也持續擴大，且客雅水資源回收中心的回收水使用率不到5%，離目標值差了一半，要求一併改善，也能增加缺水期水源調度彈性。

營建署統計，新竹市公共汙水下水道普及率2016年13.73%，2017年增至15.30%，但2018年至2020年僅從17.17%略增至17.98％，對比全國從29.95%增至37.93%，成長過於緩慢，審計室更進一步比較竹竹苗地區公共汙水下水道普及率，發現3縣市原都在13%至14％左右，但竹縣與苗縣在去年都雙雙突破21%，竹市幾乎停滯不到18%。

新竹市工務處代理處長葉時青說，汙水下水道普及率最新為18.31%，接管3萬1500多戶，坦言原本今年目標要達到21%，但因目前轄內僅東大用戶3-1標開工施作中，加上用戶接管會面臨拆除違建、與路平政策衝突等瓶頸，因此普及率無法大幅度推進。

「汙水下水道工程採穩扎穩打，逐步推動。」葉也提到，若同步多案施作汙水下水道，頻繁挖路也會衍生不少民怨，加上竹市採公辦推動，仍以鼓勵民眾自行拆除違建為主，也會堅持要保留一定的接管空間，導致普及率提升較慢，但未來標案陸續發包出去，接管戶數可有顯著成長。

市府工務處指出，東大用戶3-2標施作範圍包含北大路以南、四維路以東、西大路以西與縱管鐵路以北，因流標多次，市府正在檢討將重新發包，若今年內連同公道五路分支管網及用戶接管工程一起發包出去，開始施作之後，普及率明年可望突破20%。

審計決算報告也點出，新竹市民用水量節節高升，應加強推動開徵下水道建設及使用費，以提供節約用水誘因，葉時青表示，未接管的用戶也應收取水汙染防治費，此部分將與環保局協調，同步收取，以求公平，但開徵之前需要送議會討論，才會啟動。

至於新竹市客雅水資源回收中心回收水比率偏低，仍不及該中心環境影響說明書所載回收水目標10%，葉時青也坦言，過往都是宣導性質鼓勵民間來多加使用回收水，但往往要等到真的缺水時才會被注意，由於今年遭遇缺水危機，工務處目標與中央爭取興建再生水廠，增加多元利用。