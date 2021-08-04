竹市汙水下水道普及率僅18% 市府檢討東大3-2標拚發包

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市公共汙水下水道普及率低落，連年遭審計單位要求改善，最新出爐的決算審核報告再度點名竹市汙水下水道普及率截止去年底僅17.98%，遠低於全國平均。記者張裕珍／翻攝
新竹市公共汙水下水道普及率低落，連年遭審計單位要求改善，最新出爐的決算審核報告再度點名竹市汙水下水道普及率截止去年底僅17.98%，遠低於全國平均。記者張裕珍／翻攝

新竹市公共汙水下水道普及率低落，連年遭審計單位要求改善，最新出爐的決算審核報告再度點名竹市汙水下水道普及率，至去年底僅17.98%，不僅遠低於全國平均，甚至與鄰近的新竹、苗栗縣落差也持續擴大，且客雅水資源回收中心的回收水使用率不到5%，離目標值差了一半，要求一併改善，也能增加缺水期水源調度彈性。

營建署統計，新竹市公共汙水下水道普及率2016年13.73%，2017年增至15.30%，但2018年至2020年僅從17.17%略增至17.98％，對比全國從29.95%增至37.93%，成長過於緩慢，審計室更進一步比較竹竹苗地區公共汙水下水道普及率，發現3縣市原都在13%至14％左右，但竹縣與苗縣在去年都雙雙突破21%，竹市幾乎停滯不到18%。

新竹市工務處代理處長葉時青說，汙水下水道普及率最新為18.31%，接管3萬1500多戶，坦言原本今年目標要達到21%，但因目前轄內僅東大用戶3-1標開工施作中，加上用戶接管會面臨拆除違建、與路平政策衝突等瓶頸，因此普及率無法大幅度推進。

「汙水下水道工程採穩扎穩打，逐步推動。」葉也提到，若同步多案施作汙水下水道，頻繁挖路也會衍生不少民怨，加上竹市採公辦推動，仍以鼓勵民眾自行拆除違建為主，也會堅持要保留一定的接管空間，導致普及率提升較慢，但未來標案陸續發包出去，接管戶數可有顯著成長。

市府工務處指出，東大用戶3-2標施作範圍包含北大路以南、四維路以東、西大路以西與縱管鐵路以北，因流標多次，市府正在檢討將重新發包，若今年內連同公道五路分支管網及用戶接管工程一起發包出去，開始施作之後，普及率明年可望突破20%。

審計決算報告也點出，新竹市民用水量節節高升，應加強推動開徵下水道建設及使用費，以提供節約用水誘因，葉時青表示，未接管的用戶也應收取水汙染防治費，此部分將與環保局協調，同步收取，以求公平，但開徵之前需要送議會討論，才會啟動。

至於新竹市客雅水資源回收中心回收水比率偏低，仍不及該中心環境影響說明書所載回收水目標10%，葉時青也坦言，過往都是宣導性質鼓勵民間來多加使用回收水，但往往要等到真的缺水時才會被注意，由於今年遭遇缺水危機，工務處目標與中央爭取興建再生水廠，增加多元利用。

新竹 違建 資源回收

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