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竹市慈雲路、光復路淹水 初判垃圾雜枝堵塞急排除

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市部分道路下午因大雨淹水，市府獲報後緊急拉警示帶封鎖車道，初判是垃圾雜枝堵塞入水孔，導致大雨來不及宣洩，造成機淹水，經緊急排除已經陸續退水。圖／新竹市政府工務處提供
新竹市部分道路下午因大雨淹水，市府獲報後緊急拉警示帶封鎖車道，初判是垃圾雜枝堵塞入水孔，導致大雨來不及宣洩，造成機淹水，經緊急排除已經陸續退水。圖／新竹市政府工務處提供

中央氣象局發布大雨特報，新竹市今天下午3點多降下一波不小的雨勢，累積時雨量一度達44公釐，包括慈雲路、光復路都傳出淹水災情，部分車道淹成一條小河，有網友虧說「直接進迪卡儂買船出來划」。市府獲報後緊急拉警示帶封鎖車道，初判是垃圾雜枝堵塞入水孔，導致大雨來不及宣洩，造成機淹水，經緊急排除已經陸續退水。

今天下午3點多，新竹地區下起大雨且雷聲大作，網友陸續回報淹水災情，包括好市多與迪卡儂附近的慈雲路、關東橋新莊車站，以及光復路通往國道一號南下匝道一帶都淹水，車輛經過都要冒險涉水，不少網友直呼誇張，更擔心待會下班通勤會塞爆。

市府工務處指出，因積水太深，消防局已經先到場拉警示帶，初步判斷是垃圾樹葉塞住排水孔，已經緊急派員清理雜物加強排水，由於雨勢漸緩，加上雜物清除之後，退水退得很快，慈雲路已不見積水景象，現場也持續派員檢視，排除各地積水狀況。

新竹市部分道路下午因大雨淹水，市府獲報後緊急拉警示帶封鎖車道，初判是垃圾雜枝堵塞入水孔，導致大雨來不及宣洩，造成機淹水，經緊急排除已經陸續退水。圖／新竹市政府工務處提供
新竹市部分道路下午因大雨淹水，市府獲報後緊急拉警示帶封鎖車道，初判是垃圾雜枝堵塞入水孔，導致大雨來不及宣洩，造成機淹水，經緊急排除已經陸續退水。圖／新竹市政府工務處提供
中央氣象局發布大雨特報，新竹市今天下午3點多降下一波不小的雨勢，累積時雨量一度達44公釐，包括慈雲路、光復路都傳出淹水災情。記者張裕珍／翻攝
中央氣象局發布大雨特報，新竹市今天下午3點多降下一波不小的雨勢，累積時雨量一度達44公釐，包括慈雲路、光復路都傳出淹水災情。記者張裕珍／翻攝

淹水 新竹

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