影／台南龍崎區豪雨多戶被土石衝入 立委王定宇關心
連日來豪雨，造成台南市龍崎地區多處土石崩塌，崎頂有十餘戶民宅，慘遭土石流侵入。針對災情，立委王定宇今天集龍崎公所，砲訓部，第八軍團、後指部等軍方單位，前往現場，協助居民整理家園。
低氣壓引來西南氣流，台南市崎頂地區3天來累積雨量161毫米，雨量大太，住戶遭土石流衝進家園，民眾向立委王定宇服務處請求協助。
王定宇説，他接到陳情後，請軍方協助，隨卽派出國軍弟兄，前來協助。對軍方能在不影響戰備任務下，第一時間內協助救災，讓災情穩定不致擴大，進一步協助災民整理家園，他代表受災民眾，龍崎公所等公部門，向軍方致上最大謝意。
到場關注救災進度的砲指部少將指揮官程詣証表示，除捍衛國土安全外，協助救災也是國軍重要任務一環，在不影響戰備整備狀況下，國軍樂意出動救災，讓民眾享有安全的家園。
壬定宇說，接續而來的西南氣流與颱風所造成的傷害不容小覷，大家要更加警戒。他會協助龍崎公所先行作好災民的安頓，待這波雨勢停歇後，再邀請軍方協助災民進行家園重整工作。
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