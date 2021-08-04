訓練即就業、上工即上手 苗栗縣創客工作坊啟動
苗栗縣政府鼓勵青年創意做中學，增進職涯適性發展，縣府連續5年辦理青年新創客百工職人創客工作坊計畫，縣長徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長鼓德俊今天宣布8月底啟動，將推出3大主題工作坊，16名職人師資，開設18個班次，帶領270名學員，發掘興趣傳承地方特色技藝。
縣府安排各領域8名職人在縣府大廳設攤分享，商品都相當吸睛，其中，「93熊熊烘焙的家」張巧惠從小在山上長大，把對家鄉的濃厚情感，融入烘焙專長，運用當季食材，嘗試各種變化，例如公館紅棗羊羹，巧妙實踐產地到餐桌特有風味，「鈴感手作」陳千鈴透過雙手創作，天馬行空的想像力，看見紙黏土的魅力。
此外，「獨白計劃甜點工作室」范孟軒以充滿美學與美味的甜點，吸引眾人目光與味蕾；「來本冊子工作室」邱映樺以手工書傳遞手作心意與溫暖；「筱花房花藝工作室」蘇筱晴提供專業的花藝設計，為生活添增療癒綠意，「LAIKA拉依卡」徐靖涵帶來植感香氛，詮釋對於自然之美的幸福想像等。
徐耀昌表示，創客工作坊計畫以「訓練即就業」、「上工即上手」為目標，鼓勵培養青年在印染、服飾、手作、皮件、木工、行動廚房等面向，都能多方嘗試體驗，進而找到有興趣的工作發展領域，為未來職涯部署，幫助更多的青年願意留鄉、返鄉。
彭德俊說，3大主題工作坊分別是新時代創客服務工作坊、工藝創客工作坊，及客家山海美學融入印染繡衣創客工作坊，盼學員創造出具市場品牌潛力商品，或跨領域整合開發出具創意的生活產品與服務，詳情可洽「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」臉書粉絲專頁，或電洽專案辦公室04-23214125轉32。
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