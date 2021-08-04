快訊

【0804確診地圖】本土新增20例、死亡+0！新北群聚再爆14例

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹州警察局高等官舍修復完成 將以新竹故事館重現

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市長林智堅今前往訪視修復完工的新竹州警察局高等官舍。圖／新竹市政府提供
市長林智堅今前往訪視修復完工的新竹州警察局高等官舍。圖／新竹市政府提供

新竹州警察局高等官舍自日治時期完工（1917至1921間）至今已約百年，新竹市府經一年多修復完成，這也是竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，有獨特「和洋」風格並置，玄關還有為警察局長打造的「槍櫃」，庭院內更有老茄苳樹；文化局指出，該建築未來將轉型為「新竹故事館」，以促參方式委外營運作為文創展覽空間。

市長林智堅今前往訪視修復完工的新竹州警察局高等官舍，他說，新竹州警察局高等官舍迄今已有百年歷史，與辛志平校長故居同為高等官舍。日治時期竹市東門旭橋外設置州官舍區有40餘棟職舍，新竹州警察局高等官舍是其中僅存的高等官舍，在日治時期屬高等官員的居所，之後國民政府時期則成為警察局長宿舍。

文化局指出，市府於2016年公告新竹州警察局高等官舍為市定古蹟，經歷調查研究、規畫設計，去年3月啟動修復工程，投入3380萬元，今年6月完成修復，未來將以促參的方式委外營運，採複合式經營，除具餐飲功能外，也將作為新竹故事館，展示新竹歷史與文化，預計明年上旬開館營運。

此外，同為警察宿舍、位於新竹火車站後站的歷史建築南大路警察宿舍也於今年初完成修復工程，該建築興建於1929至1935年間，是典型的雙拼木造日式宿舍，見證黑金町（日治）、台鐵機務段及車站周邊發展的歷史，其寬廣庭院內的濃密高聳大樹，綠意盎然，烘托出老屋氛圍及整體空間的閒適，是保存老屋、老樹的「老樹舍計畫」推動據點。

文化局表示，南大路警察宿舍未來也將以促參方式委外營運，提供民眾展覽藝文空間與文創商品，並於假日辦理文創市集並提供導覽服務，預計今年底開館營運，也串連起鄰近的下竹樹屋、具有濃厚鐵道特色的後站公園，成為後站地區新興的綠色生活空間，也是嶄新的藝文據點。

新竹州警察局高等官舍自日治時期完工（1917至1921間）至今已約百年，新竹市府經一年多修復完成。圖／新竹市政府提供
新竹州警察局高等官舍自日治時期完工（1917至1921間）至今已約百年，新竹市府經一年多修復完成。圖／新竹市政府提供

新竹

延伸閱讀

全台最富10區房市公開 這區所得、交易量都奪冠

新竹／鄧雨賢音樂文化公園重溫台灣歌謠之美 芎林嚐火山爆發雞、芒果遇到冰

新竹哥買新屋問30年舊屋「該留著收租或賣掉？」 網給答案了

米粉之鄉設「米粉寮公園」 年底完工

相關新聞

桃園夾娃娃機店偷復業挨罰 防疫措施都做了就差一關鍵

桃園市一家夾娃娃機店昨天深夜違規營業，雖然落實手溫機、酒精噴罐、實聯制等防疫措施，但因為沒有專人管理監督，更未經市府主管...

盼了2、30年裝自來水 苗栗市祥雲社區感謝再感謝

苗栗市祥雲社區120戶人家長期使用地下水、買加水站水飲用，水利署台灣省自來水公司第三區管理處施工水管、配水池、加壓站等設...

新竹州警察局高等官舍修復完成 將以新竹故事館重現

新竹州警察局高等官舍自日治時期完工（1917至1921間）至今已約百年，新竹市府經一年多修復完成，這也是竹市現存面積最大...

歷經4年波折 西湖鄉四湖農地重劃區農水路動工

苗栗縣西湖鄉四湖農地重劃區農水路工程今天上午動工，預計明年4月竣工，這項工程早在2017年就籌備辦理，但歷經流標、水利單...

東興圳景觀再升級 汾陽堂、公三及民俗公園完工開放

東興圳整體景觀再造計畫第二期工程汾陽堂、公三公園和民俗公園，近期克服疫情缺工缺料影響，在7月底順利完工並驗收，目前已開放...

寶山鄉客雅溪二油橋改建完工 打通往竹科交通瓶頸

新竹縣寶山鄉橫跨客雅溪的二油橋，今天上午舉行竣工典禮，鄉長邱坤桶表示，二油橋過去因路幅窄，但卻是連接竹科經寶山交流道到寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。