新竹州警察局高等官舍修復完成 將以新竹故事館重現

新竹州警察局高等官舍自日治時期完工（1917至1921間）至今已約百年，新竹市府經一年多修復完成，這也是竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，有獨特「和洋」風格並置，玄關還有為警察局長打造的「槍櫃」，庭院內更有老茄苳樹；文化局指出，該建築未來將轉型為「新竹故事館」，以促參方式委外營運作為文創展覽空間。

市長林智堅今前往訪視修復完工的新竹州警察局高等官舍，他說，新竹州警察局高等官舍迄今已有百年歷史，與辛志平校長故居同為高等官舍。日治時期竹市東門旭橋外設置州官舍區有40餘棟職舍，新竹州警察局高等官舍是其中僅存的高等官舍，在日治時期屬高等官員的居所，之後國民政府時期則成為警察局長宿舍。

文化局指出，市府於2016年公告新竹州警察局高等官舍為市定古蹟，經歷調查研究、規畫設計，去年3月啟動修復工程，投入3380萬元，今年6月完成修復，未來將以促參的方式委外營運，採複合式經營，除具餐飲功能外，也將作為新竹故事館，展示新竹歷史與文化，預計明年上旬開館營運。

此外，同為警察宿舍、位於新竹火車站後站的歷史建築南大路警察宿舍也於今年初完成修復工程，該建築興建於1929至1935年間，是典型的雙拼木造日式宿舍，見證黑金町（日治）、台鐵機務段及車站周邊發展的歷史，其寬廣庭院內的濃密高聳大樹，綠意盎然，烘托出老屋氛圍及整體空間的閒適，是保存老屋、老樹的「老樹舍計畫」推動據點。