盼了2、30年裝自來水 苗栗市祥雲社區感謝再感謝

苗栗市祥雲社區120戶人家長期使用地下水、買加水站水飲用，水利署台灣省自來水公司第三區管理處施工水管、配水池、加壓站等設施，總經費約2615萬元，預計下個月底通水，今天住戶代表感謝再感謝相關單位人員，終於快盼到自來水可用。

苗栗市文聖里20鄰、21鄰祥雲社區地處高地，住戶長期取用社區公用地下水井，再透過馬達加壓抽水使用，但地下水品質堪慮，經常發生黃濁，浴缸及地板也會殘留白垢，住戶半年要洗水井一次，還需另外買水飲用，相當不方便，立委徐志榮爭取自來水延管工程，邀集水利署副署長黃宏莆、水公司三區處處長邱宗仁等人，今天辦理進度說明會。

苗栗縣議員鄭碧玉、楊明燁及苗栗市長邱鎮軍等人都到場關心，邱宗仁表示，自來水延管工程得來不易，歷經2、30年，並克服水管路線及配水池用地等問題，水公司並特別設計主幹管與住戶管線一次施工，減少重複挖馬路，並縮短工期，如果一切順利，預計9月底可以接通管線。