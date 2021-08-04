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歷經4年波折 西湖鄉四湖農地重劃區農水路動工
苗栗縣西湖鄉四湖農地重劃區農水路工程今天上午動工，預計明年4月竣工，這項工程早在2017年就籌備辦理，但歷經流標、水利單位要求出流管制計畫等波折，在延宕4年後終於得以開工，未來農水路完工將使原本畸零不整、不利排水灌溉及權屬複雜的舊農地重新規畫，促當地農業經營走向現代化。
苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、西湖鄉長高阿賜及地方各界人士上午參加開工典禮，對當地石頭灣農地的發展充滿期待。
縣府地政處指出，四湖農地重劃區農水路工程4年前就已籌畫施設，經縣府與地方多協調凝聚共識後，報請內政部同意核准納入農地重劃區，並獲農田水利署農水路工程補助，但全案面積僅6公頃，經費900多萬元，招標時因廠商意願不足，共流標6次，另外水利單位原本要求全案必須有出流管制計畫，進度又影響1年多，直到今年7月終於順利標出。
地政處表示，四湖農地重劃區農水路工程範圍，東至石頭灣圳及西湖溪交界，西至苗35線道路龍壽橋北端，南至西湖溪右岸河川用地，北以石頭灣為界。
西湖溪沿岸充滿迷人的農村風情，地方各界期盼當地農田、農水路經重劃完成後，未來並結合西湖溪路堤共構工程，展現全新地景。
地政處長陳錦珠表示，這項農水路工程將畸零不整、不利排水灌溉及土地權屬複雜的舊農地重新規畫，可讓每個坵塊臨路，並直接給水及排水，使灌溉系統化，減少輸水損失，促進農業現代化經營，充分發揮土地利用價值。
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