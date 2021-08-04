快訊

評／疫苗接種率停滯中 防疫大國紐西蘭的下一步？

台中中區成功路工地傳工安意外 多人昏迷警、消搶救

芎林鄉公所聯合辦公廳舍上梁 預計明年初完工啟用

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
芎林鄉公所聯合辦公廳舍上梁，預計明年1月完工啟用。記者巫鴻瑋／攝影
芎林鄉公所聯合辦公廳舍上梁，預計明年1月完工啟用。記者巫鴻瑋／攝影

芎林鄉公所建築因已使用40多年，目前縣府正在芎林鄉公辦重畫區內興建樓高4層的「芎林鄉公所聯合辦公廳舍」，最快明年1月就能完工；這棟前縣長邱鏡淳任內就動工的工程，去年在現任縣長楊文科任內才全面開工，預計最快明年1月完工啟用。

今天上午芎林鄉公所聯合辦公廳舍新建工程進行上梁儀式，前縣長邱鏡淳也到場關心，目前廳舍工程主體結構已近完工，不過因為工程去年6月才正式動工，因此完工日期一延再延，從2019年就預計完工，到去年開工典禮上預計今年完工，後續再又延到明年才會完工。

不過地方民眾對於新的鄉公所都十分期待，除了舊有鄉公所因為位於文昌街上，停車非常不方便，新鄉公所一旁就有大型停車場，還是位於道路整齊的重畫區內，因此可望解決洽公停車不便的問題。

鄉公所也表示，聯合辦公廳舍基地面積就有超過千坪，除了行政大樓有地上4層、地下1層，還有緊鄰新戶政事務所及鄉代表會大樓為地上3層的鋼筋混凝土建築，可以滿足現代對於無障礙、親子及友善空間等需求。

重畫區 建築 邱鏡淳

延伸閱讀

寶山鄉客雅溪二油橋改建完工 打通往竹科交通瓶頸

雨勢終於趨緩 高雄桃源、六龜山區道路今大致搶通

影／機車闖進國道一號三重路段 撞傷工程人員

國光地下道年底填平 中市將完成最後一哩路

相關新聞

桃園夾娃娃機店偷復業挨罰 防疫措施都做了就差一關鍵

桃園市一家夾娃娃機店昨天深夜違規營業，雖然落實手溫機、酒精噴罐、實聯制等防疫措施，但因為沒有專人管理監督，更未經市府主管...

東興圳景觀再升級 汾陽堂、公三及民俗公園完工開放

東興圳整體景觀再造計畫第二期工程汾陽堂、公三公園和民俗公園，近期克服疫情缺工缺料影響，在7月底順利完工並驗收，目前已開放...

寶山鄉客雅溪二油橋改建完工 打通往竹科交通瓶頸

新竹縣寶山鄉橫跨客雅溪的二油橋，今天上午舉行竣工典禮，鄉長邱坤桶表示，二油橋過去因路幅窄，但卻是連接竹科經寶山交流道到寶...

企業、藝人響應「疫同揪美食」 送愛給竹縣弱勢

財團法人錸德文教基金會辦理「疫同揪美食活動」，吸引歌手周興哲、周予天及企業的愛心響應，採購近3000份精緻料理包，並附上...

疫後待振興 議員籲中市府搭配購物節APP發行消費券

台中市議會今進行財政業務質詢，市議員黃守達認為夜市、商圈、市場等店家受疫情影響甚鉅，除應免除收取相關租金規費外，應發行專...

疫情好悶想出國！新竹大遠百辦「夏季和風日本展」

疫情期間無法出國，新竹大遠百看準消費者熱愛日本美食及物產，即日起至8月17日於6樓活動中心舉辦「夏季和風日本展」，現場網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。