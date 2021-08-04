芎林鄉公所聯合辦公廳舍上梁 預計明年初完工啟用

芎林鄉公所建築因已使用40多年，目前縣府正在芎林鄉公辦重畫區內興建樓高4層的「芎林鄉公所聯合辦公廳舍」，最快明年1月就能完工；這棟前縣長邱鏡淳任內就動工的工程，去年在現任縣長楊文科任內才全面開工，預計最快明年1月完工啟用。

今天上午芎林鄉公所聯合辦公廳舍新建工程進行上梁儀式，前縣長邱鏡淳也到場關心，目前廳舍工程主體結構已近完工，不過因為工程去年6月才正式動工，因此完工日期一延再延，從2019年就預計完工，到去年開工典禮上預計今年完工，後續再又延到明年才會完工。

不過地方民眾對於新的鄉公所都十分期待，除了舊有鄉公所因為位於文昌街上，停車非常不方便，新鄉公所一旁就有大型停車場，還是位於道路整齊的重畫區內，因此可望解決洽公停車不便的問題。

鄉公所也表示，聯合辦公廳舍基地面積就有超過千坪，除了行政大樓有地上4層、地下1層，還有緊鄰新戶政事務所及鄉代表會大樓為地上3層的鋼筋混凝土建築，可以滿足現代對於無障礙、親子及友善空間等需求。