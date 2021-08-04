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寶山鄉客雅溪二油橋改建完工 打通往竹科交通瓶頸
新竹縣寶山鄉橫跨客雅溪的二油橋，今天上午舉行竣工典禮，鄉長邱坤桶表示，二油橋過去因路幅窄，但卻是連接竹科經寶山交流道到寶山路必經橋梁，但長年因跨徑不足有阻礙排洪的疑慮，因此鄉公所才爭取改建，並獲二河局及縣府補助。
二油橋原建於1983年，是座橋長15公尺、寬5.8公尺的小型橋樑，是寶山鄉大坪路跨越客雅溪的橋梁，不過因為橋梁位處一處河道蜿蜒處，又因大坪路是通往竹科的交通要道，上下班時間都有大量車潮途經該處往來竹科到北埔、竹東。
鄉公所在2011年著手規畫，希望將二油橋跨徑加大、路幅加寬，同時解決防洪及交通瓶頸問題，因此也與縣府、二河局及當地地主協調；最終依客雅溪治理計畫，改建為橋長30公尺、寬度12公尺，雙向雙車道配置的單跨預力橋梁。
工程從2019年開始興建，歷經18個月施工，原本5公尺寬的S型的引道，截彎取直拓寬為12公尺以上，交通安全顯著提升，周邊河道也由6到10公尺寬，依治理計畫改善為18到30公尺寬，並設置寬3到4公尺的防汛道路，提供緊急搶險之用，大幅改善排水及提升河防安全。
除了橋梁的改建，客雅溪河道護岸工程也同時進行改善，設置砌石護岸338公尺，以及河床拋石113公尺，營造生態自然環境，橋梁前後的大坪路路段也進行202公尺改善。
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