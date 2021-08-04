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桃園夾娃娃機店偷復業挨罰 防疫措施都做了就差一關鍵

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
夾娃娃機店自備手溫機，但因未經申請即復業，仍要面臨罰鍰。記者楊湛華／翻攝
夾娃娃機店自備手溫機，但因未經申請即復業，仍要面臨罰鍰。記者楊湛華／翻攝

桃園市一家夾娃娃機店昨天深夜違規營業，雖然落實手溫機、酒精噴罐、實聯制等防疫措施，但因為沒有專人管理監督，更未經市府主管機關許可，仍被依違反傳染病防治法函送裁罰，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

蘆竹警分局大竹派出所員警昨天深夜巡邏，經過大竹路上一家娃娃機店，該店燈火通明，且有2名客人在內，但經查並未向市府申請許可就逕自營業，便上門取締。

員警發現，現場備有手溫機、酒精噴罐甚至是實聯制表格供填寫，看得出有注意防疫措施，但因未向經申請許可，仍依法函送市府衛生局裁罰，業者雖向警方辯稱不知情，仍將面臨3000元至1萬5000元罰鍰。

根據市府經發局日前發布的防疫指引，「自助選物販賣事業」業者若計畫復業，除因落實量體溫、酒精消毒和實聯制、單一出入口等基本流程之外，現場還須備有專人管理，確保消費者遵循防疫事項，並於消費者使用後立刻消毒機台。最後的關鍵步驟則是向經發局提出申請，經核可後才能復業。

經發局日前表示，若業者被查到無人管理又有人潮群聚，等同無法落實防疫規範，最重可勒令停業，將會同警方不定時稽查；業者遞件申請成功後，會名列官網公告的復業名單。

蘆竹區一家夾娃娃機店未經申請就營業，業者辯不知情仍將挨罰。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區一家夾娃娃機店未經申請就營業，業者辯不知情仍將挨罰。記者楊湛華／翻攝
夾娃娃機店未經申請就營業，自備酒精、實聯制表格也沒用。記者楊湛華／翻攝
夾娃娃機店未經申請就營業，自備酒精、實聯制表格也沒用。記者楊湛華／翻攝

實聯制 酒精 衛生局

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